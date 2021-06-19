В больших кабинетах теряется связь с реальностью: Разумков рассказал о "предательстве" Зеленского и президентских амбициях

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о том, что он метит на президентский пост.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свободе".

Отвечая на вопрос о том имеются ли у него президентские амбиции и о том, сказывается ли это на отношениях с президентом Владимиром Зеленским, Разумков сказал, что "уже устал на него отвечать" и предложил "не искать черную кошку в черной комнате".

Также он заявил, что не "предавал" Зеленского.

"Я вообще не предаю по жизни", - отметил Разумков.

По его словам, в Украине сейчас не ведутся президентские, парламентские или местные предвыборные кампании, а говоря о своих рабочих поездках, предложил сравнить их количество в 2019 году и в 2021.

"Я думаю, что тогда я сделал большее количество рабочих командировок по регионам нашей страны. И считаю, что это абсолютно правильно", - сказал Разумков.

Он указал, что не хотел бы "терять связь с реальностью", а потому предпочитает встречаться с людьми на местах.

"Потому что, когда ты попадаешь в такие большие кабинеты, через некоторое время они тебя "поедают", и ты начинаешь терять связь с реальностью", - сказал он.

Вместе с тем, он указал, что в настоящее время, все депутаты ездят на работу в свои округа и напомнил, что он является не только председателем Верховной Рады, но и нардепом и подобные поездки тоже входят в его обязательства.

Как сообщалось ранее, аналитик и политтехнолог Александр Кочетков рассказал "Телеграфу", в каком случае Разумков начнет самостоятельную политическую карьеру.