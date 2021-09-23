У Зеленского придумали, как протянуть через Раду нашумевший закон про олигархов

Нардепы смогут проголосовать за закон об олигархах по-новому: не по правкам, а по статьям

Невзирая на то, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил законопроект №5599 об олигархах на юридическую экспертизу в Венецианскую комиссию, тем самым поставив на паузу реформу президента Владимира Зеленского, в его команде придумали, как ускорить принятие нашумевшего закона.

О том, что нардепам в ближайшее время предложат голосовать за него не по правкам, а постатейно, рассказал в интервью "Телеграфу" глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, законопроект №5599 об олигархах рассмотрят вновь уже на этой пленарной неделе.

"На непростом, но результативном Согласительном совете мы включили его в повестку дня текущей недели. Его и законопроект 5600. И мы хотим, чтобы он голосовался не по правкам, а постатейно. Есть такой механизм Регламента, предусмотренный его 119-й статьей. Будем инициировать в зале такой механизм", — говорит Корниенко.

Нардеп объясняет, что они не хотят затягивать с принятием этого закона, так как прошло немало времени с момента его появления, обсуждения и внесения.

"Уже полгода продолжается эта вся ситуация. Мы же не можем заниматься этим три года. Тем более, когда наши оппоненты – не простые ребята-ФОПы, а люди с огромными ресурсами. Каждый день промедления – это статьи, телеэфиры, отправки в Венецианку, попытки попросить депутатов "заболеть", — поясняет глава "Слуги народа".

Полное интервью с ним читайте по ссылке.

Напомним, Верховная Рада 30 июля поддержала в первом чтении законопроект №5599, который в СМИ прозвали "законом про олигархов". За инициированный президентом законопроект проголосовали 275 нардепов (при 226 минимально необходимых голосах), однако спикер Дмитрий Разумков отправил его на спецэкспертизу, что при обычном голосовании затормозило бы принятие закона на несколько месяцев.