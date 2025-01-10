Актор, похований у Москві, називав себе "хохлом"

У січні 2021 року від наслідків коронавірусу помер російський актор Василь Лановий. Йому було 87 років і на старості він став шанувальником агресивної путінської політики. Сам артист, маючи українське походження (його батьки були одеситами), підтримував радянську ідеологію та був проти незалежності України.

За кілька днів до своєї смерті Лановий був госпіталізований до лікарні з діагнозом "пневмонія". 28 січня актору стало гірше, його перевели в реанімацію, під'єднали до апарату ШВЛ. Путініста не врятували — в той же день артист, якого в молодості називали радянським секс-символом, помер від наслідків коронавірусу

Де похований Василь Лановий

Прощання з актором відбулося 1 лютого 2021 року в московському театрі ім. Вахтангова. Того ж дня його було поховано з військовими почестями на Новодівочому цвинтарі (ділянка 5, ряд 39, місце 11).

Василь Лановий із дружиною Іриною Купченко

Як зараз виглядає могила Василя Ланового

29 січня 2024 року на могилі актора встановила пам’ятник за 3 мільйони рублів (сьогодні це 900 тисяч грн) його вдова, актриса Ірина Купченко. Відкриття постаменту було скромним, без пишності та з мінімумом людей.

Пам’ятник із гранітної плити, розколотої православним хрестом. На звороті вигравірувано список найбільш значущих робіт Ланового в театрі та кіно. Також на могилі встановлено погруддя артиста, виконане з білого мармуру. На могилі встановлено другу плиту: Ірина Купченко підготувала місце і для себе.

Що говорив Василь Лановий про Україну

Лановий неодноразово називав Україну "посміховиськом" і йому "як хохлу це боляче". Путініст відвідав Керч після анексії Криму Росією, його включили до бази "Миротворець". Тоді Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб нон грата, заборонивши в’їзд до країни.

У лютому 2014 року підтримав заклик до Януковича щодо застосування сили проти учасників Євромайдану. 11 березня того ж року підписав звернення діячів культури РФ на підтримку політики диктатора Путіна по Криму та Україні. На фестивалі "Боспорські агони" у Керчі заявив: "Є лише одна велика руська мова, все інше – говір". Підтримував створення "Новоросії" та зміни до Конституції РФ, які дозволяють Путіну залишатися президентом на невизначений термін.

Путін та Лановий

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