Біблійний пам’ятник за 5 мільйонів: як виглядає могила Штірліца з "17 миттєвостей весни" В’ячеслава Тихонова

Після смерті актора минуло 15 років

В’ячеслав Тихонов — російський актор театру та кіно, який найбільше запам’ятався як виконавець ролі розвідника Ісаєва (Штірліца) у телефільмі "Сімнадцять миттєвостей весни" 1973 року. Артиста не стало 15 років тому і поховано його на одному кладовищі з покійною Галиною Волчек.

Чоловік народився 8 лютого 1928 року у Павлівському Посаді, Московська область. Закінчив ВДІК та дебютував у кіно у 1948 році у фільмі "Молода гвардія". Загалом зіграв понад 50 ролей у кіно.

Актор був одружений з акторкою Нонною Мордюковою, з якою прожив 13 років. У пари народився син Володимир, який також став актором, але помер у 40 років від серцевої недостатності. Друга дружина (померла 2014 року) — лікарка Тамара Іванівна, народила Тихонову доньку Ганну.

Як помер В’ячеслав Тихонов

28 листопада 2009 року актор був госпіталізований до ЦКЛ. 3 грудня йому провели операцію на судинах, яка пройшла успішно. Проте стан чоловіка погіршився: відмовили нирки, був потрібний гемодіаліз та штучна вентиляція легень. Тихонов помер 4 грудня 2009 року на 82-му році життя.

Як виглядає могила В’ячеслава Тихонова

Відспівування актора відбулося 8 грудня у Храмі Христа Спасителя у Москві, а пізніше у Будинку кіно відбулася громадянська панахида. Того ж дня Тихонова поховали на Новодівочому цвинтарі Москви, на ділянці № 10.

Пам’ятник "Штірліцу" коштував майже 5 мільйонів рублів (зараз це 1,5 млн грн). Скульптори об’єднали в одному постаменті євангельський сюжет та культовий образ актора у ролі кіношного розвідника.

Фігура героя наче з’являється зі стіни, прикрашеної рельєфами з біблійними персонажами. У центрі композиції зображено Богоматір з немовлям Ісусом.

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