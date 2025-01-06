Курив з 2-го класу і дратував батька суржиком: що відомо про єдиного сина Василя Стуса і як він виглядає

У 2013 році Дмитра Стуса звинуватили у зв'язках зі зрадником Медведчуком

Сьогодні українському поету-шістдесятнику і дисиденту Василю Стусу мало б виповнитися 87 років. Проте життя відомого літератора обірвалося у 1985 році — під час ув'язнення у радянській тюрмі. 10 років в'язниці і 5 років таборів присудили поету не без "допомоги" свого ж адвоката Віктора Медведчука у 1980 році. У 2013-му зі зрадником України пов'язали єдиного сина Василя Стуса — Дмитра.

Дмитро Васильович Стус — український письменник та редактор. "Телеграф" розповідає, що відомо про культурного діяча та як він виглядає.

Що відомо про Дмитра Стуса

Народився 15 листопада 1966 року в Києві у родині Василя Стуса і Валентини Попелюх (померла 25 березня 2022 року у віці 83 років). Дмитро закінчив філологічний факультет Київського університету (1987–1992), у 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему ""Палімпсести" Василя Стуса: творча історія та проблеми тексту".

Василь Стус зі сином, 1967 рік. Фото: localhistory.org.ua, архів Дмитра Стуса

Чоловік працює в Інституті літератури ім. Т. Шевченка НАН України, займається рукописними фондами та текстологією. З 2001 року обіймає посади заступника головного редактора журналу "Книжник-Review" та завідувача відділу критики і бібліографії журналу "Сучасність".

Дмитро Стус також генеральний директор Благодійного фонду "Україна Інкоґніта". З лютого 2004 року — віцепрезидент Асоціації українських письменників. У 2006 році став головним редактором часопису "Київська Русь". 9 лютого 2013 року обраний головою Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України".

З 2003 року одружений на українській поетесі Тетяні Щербаченко. Має доньок Ївгу та Орину, а також синів Ярослава і Стефана від першого шлюбу з Оксаною Дворко.

Тетяна Стус. Фото: souspilnist.org

У свіжому інтерв'ю виданню "Локальна історія" Дмитро Стус розповів, що він курив із другого класу і його батько знав про це. "Звісно! Коли він повернувся з першого ув’язнення, то я мав у кого красти цигарки. І можна було — як і він — курити в туалеті", — поділився чоловік.

За словами літератора, він був ненайкращим сином, та й Василь Стус — ненайкращим батьком, адже ті, хто досягає успіху в суспільстві, змушені чимось жертвувати, і найчастіше це родина. Дмитро Стус не мав можливості проводити з батьком, який був політв'язнем СРСР, багато спільного часу.

Василь Стус. Фото зроблене під час першого арешту, 1972 рік

"Коли він повернувся з першого ув’язнення, я запитував його: чому ти такий, чому мамі було важко? Де ти був, що ти знаєш про життя? Який ти поет, якщо тебе не друкують, не вчать у школі? Покажи свої книжки! Батька дратував суржик, тож я тиждень говорив із ним суржиком. Підліток провокував його, звісно. Це був мій бунт", — розповів Дмитро Васильович.

Чоловік власноруч ексгумував батька, забравши його тіло з Росії та перепоховавши в Києві у 1989 році. Разом з поетом 19 листопада того року десятки тисяч людей провели в останню путь загиблих у радянських тюрмах українських діячів Юрія Литвина та Олексу Тихого.

Фото перепоховання Стуса, Литвина і Тихого у 1989 році. Фото: radiosvoboda.org

Скандал з Медведчуком

У 2013 році Стус взяв участь у заході, організованому "Українським вибором" — організація очолювалася проросійським політиком Віктором Медведчуком, який був причетний до судового процесу над батьком Дмитра. Це викликало критику з боку культурних діячів, громадських активістів і політиків.

Дмитро Стус і Віктор Медведчук

"Така людина тут сидить – Дмитро Стус. Не очікувала вас тут побачити. Скажіть, а яке ваше ставлення до того, що подібні літературні заходи в якості політичного піару оплачує людина, яка засадила великого українського поета Василя Стуса за ґрати?", — запитала зі сцени одна з конкурсанток "Українського вибору".

Дмитро Стус висловив подяку за запитання і зазначив, що не знає, хто є спонсором цього конкурсу:

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