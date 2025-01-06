Курил со 2-го класса и раздражал отца суржиком: что известно о единственном сыне Василия Стуса и как он выглядит

В 2013 году Дмитрия Стуса обвинили в связях с предателем Медведчуком

Сегодня украинскому поэту-шестидесятнику и диссиденту Василию Стусу должно было исполниться 87 лет. Однако жизнь известного литератора оборвалась в 1985 году во время заключения в советской тюрьме. 10 лет тюрьмы и 5 лет лагерей присудили поэту не без "помощи" своего же адвоката Виктора Медведчука в 1980 году. В 2013-м с предателем Украины связали единственного сына Василия Стуса — Дмитрия.

Дмитрий Васильевич Стус – украинский писатель и редактор. "Телеграф" рассказывает, что известно о культурном деятеле и как он выглядит.

Что известно о Дмитрии Стусе

Родился 15 ноября 1966 года в Киеве в семье Василия Стуса и Валентины Попелюх (умерла 25 марта 2022 года в возрасте 83 лет). Дмитрий окончил филологический факультет Киевского университета (1987-1992), в 1995 году защитил кандидатскую диссертацию на тему ""Палимпсесты" Василия Стуса: творческая история и проблемы текста".

Василий Стус с сыном, 1967 год. Фото: localhistory.org.ua, архив Дмитрия Стуса

Мужчина работает в Институте литературы им. Т. Шевченко НАН Украины, занимается рукописными фондами и текстологией. С 2001 года занимает должность заместителя главного редактора журнала "Книжник-Review" и заведующего отделом критики и библиографии журнала "Современность".

Дмитрий Стус также генеральный директор Благотворительного фонда "Украина Инкогнита". С февраля 2004 года – вице-президент Ассоциации украинских писателей. В 2006 году стал главным редактором журнала "Киевская Русь". 9 февраля 2013 избран председателем Всеукраинского творческого союза "Конгресс литераторов Украины".

С 2003 года женат на украинской поэтессе Татьяне Щербаченко. Имеет дочерей Ивгу и Орину, а также сыновей Ярослава и Стефана от первого брака с Оксаной Дворко.

Татьяна Стус. Фото: souspilnist.org

В свежем интервью изданию "Локальная история" Дмитрий Стус рассказал, что он курил со второго класса и его отец знал об этом. "Конечно! Когда он вернулся с первого заключения, то я имел у кого воровать сигареты. И можно было — как и он — курить в туалете", — поделился мужчина.

По словам литератора, он был не лучшим сыном, и Василий Стус — не лучшим отцом, ведь те, кто добивается успеха в обществе, вынуждены чем-то жертвовать, и чаще всего это семья. Дмитрий Стус не имел возможности проводить с отцом, бывшим политзаключенным СССР, много общего времени.

Василий Стус. Фото сделано во время первого ареста, 1972 год

"Когда он вернулся с первого заключения, я спрашивал его: почему ты такой, почему маме было тяжело? Где ты был, что ты знаешь о жизни? Какой ты поэт, если тебя не печатают, не учат в школе? Покажи свои книги! Отца раздражал суржик, так что я неделю говорил с ним суржиком. Подросток провоцировал его, конечно. Это был мой бунт" – рассказал Дмитрий Васильевич.

Мужчина собственноручно эксгумировал отца, забрав его тело из России и перезахоронив в Киеве в 1989 году. Вместе с поэтом 19 ноября того года десятки тысяч человек провели в последний путь погибших в советских тюрьмах украинских деятелей Юрия Литвина и Олекса Тихого.

Фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого в 1989 году. Фото: radiosvoboda.org

Скандал с Медведчуком

В 2013 году Стус принял участие в мероприятии, организованном "Украинским выбором" — организация возглавлялась пророссийским политиком Виктором Медведчуком, причастным к судебному процессу над отцом Дмитрия. Это вызвало критику со стороны культурных деятелей, гражданских активистов и политиков.

Дмитрий Стус и Виктор Медведчук

"Такой человек здесь сидит – Дмитрий Стус. Не ожидала вас здесь увидеть. Скажите, а каково ваше отношение к тому, что подобные литературные мероприятия в качестве политического пиара оплачивает человек, засадивший великого украинского поэта Василия Стуса за решетку?", — спросила со сцены одна из конкурсанток "Украинского выбора".

Дмитрий Стус поблагодарил за вопрос и отметил, что не знает, кто является спонсором этого конкурса:

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