Все ради мужа-изменщика: как до пластических операций выглядела "женщина-кошка", умершая в 84 года

Разбила семью Джоселин Вильденштейн россиянка

Швейцарская светская львица Джоселин Вильденштейн внезапно скончалась 31 декабря — всего за несколько часов до празднования 2025 года. Она прославилась своими многочисленными и радикальными пластическими операциями, а также нашумевшим разводом в 1999 году с французским миллиардером.

Джоселин можно считать примером того, как стремление к красоте может выйти за рамки разумного. Однако изначально Вильденштейн была вполне довольна своей внешностью. Она вышла замуж за торговца произведениями искусства Алека Вильденштейна и наслаждалась роскошной жизнью до того момента, пока не застала мужа в кровати с российской моделью Любой Ступаковой.

Чтобы удержать Алека, Джоселин решила пойти на радикальный шаг — стать "женщиной-кошкой". Это якобы должно было впечатлить супруга, который был заядлым охотником и обожал львов. Несмотря на усилия, бесконечные обращения к пластическим хирургам, бизнесмен ушел к россиянке (сам он умер в 2008 году в возрасте 67 лет), а Джоселин из-за своих внешних преображений получила прозвище "невеста Вильденштейна" — намек на "невесту Франкенштейна".

Алек и Джоселин Вильденштейн. Фото: instagram.com

Джоселин решилась на пластическую операцию впервые еще в браке с миллиардером. По данным СМИ, женщина вложила свыше 2 миллионов долларов на операцию, чтобы стать "кошкой".

Фото: Getty Images

Как "женщина-кошка" выглядела до пластики

Джоселин Вильденштейн до пластики

Хотя после развода Джоселин стала обладательницей значительного состояния, в 2018 году она заявила о своем банкротстве. С 2003 года Вильденштейн состояла в отношениях с модельером Ллойдом Кляйном.

Именно дизайнер сообщил о смерти женщины. Новый год пара должна была встретить вместе в Париже, но за несколько часов до празднования оба вздремнули. Когда Ллойд проснулся, то увидел возле себя холодное тело любимой.

Ллойд Кляйн и Джоселин. Фото: Getty Images

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