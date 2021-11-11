Явно перебор: топ-5 самых неудачных перевоплощений звезд с помощью пластической хирургии

Среди знаменитостей с неудачной пластикой не только женщины!

Кто бы из нас не хотел продлить молодость? Наверняка каждая девушка, да и парни тоже, хотели бы оставаться молодыми-красивыми подольше. С одной стороны, правильное питание, спорт и уход за собой — вот составляющие, которые нам помогут, но для этого же нужны большое терпение и усилия. А если есть возможность, то почему бы не обратиться "за помощью" к косметологу, а то и пластическому хирургу, как это делает большое количество знаменитостей.

И если одни звезды сумели вовремя остановиться и незначительные изменения лишь помогли им в карьере, то ест и те, кто изрядно изуродовали себя пластической хирургией.

"Телеграф" представляет Вашему вниманию топ-5 голливудских звезд, которые испортили свою внешность неразумной пластикой.

Джослин Вильденштейн

"Женщина-кошка", которая реально пугает публику своим внешним видом. Если иногда скрыть пластику возможно, то здесь невооруженным глазом видно, что операции были, и не раз. И хоть "по легенде" она делала это во имя любви, ведь ее возлюбленный любил охоту на кошачьих, она все равно осталась одна, да еще и с изуродованным лицом.

Джослин Вильденштейн до и после пластики

Лара Флинн Бойл

После выхода сериала "Твин Пикс" актриса была на пике популярности. Многие режиссеры хотели, чтобы артистка снималась у них в картинках, некоторые даже сразу писали роли "под Лару". Видимо это очень льстило актрисе, и она решила себя еще больше "усовершенствовать". Лара Флинн Бойл перенесла множество операций: подтяжку век и бровей, изменение формы носа, увеличение губ. Но это ее лишь испортило.

Лара Флинн Бойл до и после пластики

Мелани Гриффит

Мелани Гриффит – большая поклонница уколов красоты и пластики. Несмотря на то, что она с ее естественной красотой смогла заполучить одно из самых сексуальных мужчин в мире — Антонио Бандераса, не остановило актрису от пластики. Бесконечные подтяжки и инъекции ботокса, увеличение губ, ринопластика, подтяжка век — лишь лишили ее мужа и популярности.

Мелани Гриффит до и после пластики

Тара Рид

Красотка-блондинка из фильма "Американский пирог" после выхода картины решила, что для такой сверпопулярности она не слишком красива. Тара решила пойти по "короткому пути" и легла под нож хирурга. Но многочисленные липосакции, маммопластика и ринопластика, а также уколы ботокса сделали только хуже.

Тара Рид до и после пластики

Микки Рурк

69-летний актер "ударился" в пластику из-за того, что в свое время, завязавши с кинокарьерой, решил заниматься боксом. В результате он получил несколько переломов носа, подбородка и скул. Чтобы все это исправить и вернуть себе статус секс-символа, Рурк обратился к пластическому хирургу. Но результат все равно отрицательный.

Микки Рурк до и после пластики

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