"Не в своем теле": знаменитости, которые сменили пол и стали еще популярнее

Эти смелые знаменитости не побоялись решиться карьеры ради собственного комфорта и счастья.

Иногда бывает такое, что человек чувствует себя "не в своей тарелке" и это касается не места, в котором он живет или работает, а тела, в котором он родился. В мире существует множество случаев, когда женщины чувствуют себя мужчинами и наоборот мужчины — женщинами. И только единицы признаются в этом в первую очередь самим себе, а также всему миру. А самые смелые даже решаются на кардинальные изменения в своей жизни и делают все, для того чтобы стать тем, кем они себя сувствуют.

"Телеграф" составил топ-5 знаменитостей, которые решили, что живут не в своем теле и сделали операцию по смене пола.

Брюс Дженнер — Кейтлин Дженнер

Фото до и после смены пола Кейтлин Дженнер

Когда-то спортсмен-легкоатлет, олимпийский чемпион, отец двух прекрасных дочерей — Кейли и Кендалл Дженнер Брюс Дженнер, а сейчас — одна из самых знаменитых трансгендерных женщин в мире Кейтлин Дженнер. О своем решении тогда еще Брюс заявил в 2014 году, сразу после развода с матерью семейства Кардашьян-Дженнер - Крис Дженнер. Мужчина заявил, что чувствует себя женщиной и начал сложный этап перевоплощения, который закончился в 2017 году.

Братья Вачовски – сестры Вачовски

Фото до и после смены пола Ланы Вачовски

Известные режиссеры, снявшие культовую "Матрицу" еще недавно был тандемом двух талантливых братьев Ларри и Энди, а теперь это тандем сестер — Ланы и Лилли. Ларри Вачовски первым признался, что всю жизнь чувствовал себя женщиной, и в 2012 году на премьере "Облачного атласа" он предстал уже женщиной с яркой прической Ланой.

Фото до и после смены пола Лилли Васовски

После, перестал скрывать свою "натуру" и второй из братьев — Энди. Он признался, что также давно ощущает себя женщиной, и в итоге решился на смену пола, став Лилли.

Эллен Пейдж — Эллиот Пейдж

Фото до и после смены пола Эллиота Пейджа

В декабре 2020 года тогда еще актриса Эллен Пейдж заявила, что считает себя трансгендером и попросила принимать ее, как мужчину. Эллен призналась, что чувствовала себя неудобно в женском теле и обдумав все, она таки осознала и приняла себя, как мужчину. Весной 2021 года Эллиот Пейдж показал первые результаты, которые он сделал на пути к изменению пола — актер удалил грудь.

Валентина Сампайо

Фото до и после смены пола Валентины Сампайо

Известный ангел Victoria’s Secret Валентина Сампайо когда-то была мальчиком. Модель тщательно скрывает свою жизнь до смены пола: никто не знает ее первого имени, которое ей дали при рождении. Стоит отметить, что как женщина, Валентина к 24 годам сумела добиться большого успеха.

Честити Боно — Чез Боно

Фото до и после смены пола Чеза Боно

Единственная дочь Сонни Боно и певицы Шер — Честити еще в 1995-м объявила о своей гомосексуальной ориентации, а в 2008-го о решении сменить пол. Всю жизнь девушка считала, что родилась не в том теле, поэтому и решилась на столь важный шаг, даже несмотря на негативную реакцию звездной матери.

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