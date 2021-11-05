Такими их уже никто не помнит: топ-5 звезд, которые изменили свою жизнь благодаря пластике

Эти девушки смогли воздержаться и не "переборщили" с изменениями.

Нет предела совершенству — вероятно эта фраза и толкает многих звезд на кардинальные изменения во внешности. И если с фигурой: похудеть, накачать попу, и т.д., можно сделать еще при помощи спорта и правильного питания, как это к примеру сделали знаменитости о которых мы писали ранее, то, чтобы уменьшить носик или подправить скулы, нужно обращаться к хирургам.

"Телеграф" представляет Вашему вниманию топ-5 голливудских звезд, которые не против воспользоваться услугами пластического хирурга.

Блейк Лайвли

Глядя на эту голливудскую актрису и не скажешь, что она когда-то посещала пластического хирурга. Однако если посмотреть на фото Лайвли до мировой популярности можно найти несколько отличий. Ринопластика, блефаропластика и коррекция подбородка помогли ей стать голливудской дивой.

Блейк Лайвли — идеальный пример легкого "улучшайзинга"

Скарлетт Йоханссон

Не видать Йоханссон роли Черной вдовы в фильмах Marvel, если бы она в самом начале своей актерской карьеры она не решилась на ринопластику, что сделало ее нос изящнее.

Красотка изменила форму век и носа

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон — это определенно эталон красоты и женственности. Актрисе удается выглядеть в свои 52 на 25, и пластика тут не причем. Артистка соблюдает здоровый образ жизни и ухаживает за собой. Однако все же носик в свое время она все же изменила.

Актриса изменила нос во время съемок в сериале "Друзья".

Меган Фокс

Секс-символ мирового кино Меган Фокс не всегда была такой. Не сказать, что актриса была некрасивой, природа наградила ее прекрасными данными, но все же Меган решила себя усовершенствовать себя. Артистка изменила скулы, губы и форму носа и подбородка.

Меган Фокс не скрывает, что ложилась под нож хирурга.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер решила менять свою внешность еще с 17 лет. К 23-годам девушка успела сделать несколько пластических операций: она изменила брови, увеличила губы, грудь и ягодицы, сделала ринопластику.

Младшая из семейства Кардашьян-Дженнер пошла по стопам старших.

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