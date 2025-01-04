Її називали "найкращою актрисою": від чого у 56 років померла Наталія Гундарєва і як виглядає її могила

Зірки фільму "Солодка жінка" не стало 19 років тому

Актриса Наталія Гундарєва здобула широку популярність у 1976 році, коли вона знялася у фільмі "Солодка жінка" у ролі Анни Доброхотової. Після успіху картини пропозиції від кінорежисерів почали слідувати одна за одною. Гундарєву визнавали "найкращою актрисою" із року в рік, але померла вона на 57 році життя. Поряд з її могилою у 2024 році поховали Світлану Світличну.

Наталія Гундарєва знімалася у таких фільмах як "Труффальдіно з Бергамо", "Одного разу двадцять років по тому", "Зимовий вечір у Гаграх" та інших проєктах. Також актриса грала в театрі, який, за її словами, замінив дітей. Хоча Гундарєва і була одружена тричі, але вона стала безплідною через одну операцію в юності.

Від чого померла Наталія Гундарєва

Акторка за своє життя переносила інсульт тричі. Останній і спричинив смерть жінки. 2005 року Наталія Гундарєва померла близько 21:00 15 травня на шляху до лікарні в результаті повторного геморагічного інсульту.

Де похована Наталія Гундарєва і як виглядає могила

Актрису поховали 18 травня на Троєкурівському цвинтарі в Москві, ділянка 6. Пам’ятник Гундарєвій встановив у 2006 році її останній чоловік Михайло Філіппов.

Монумент виконаний із білого мармуру. Центральним елементом композиції є великий хрест, встановлений на білій мармуровій долоні, розташованій на лицьовій стороні стели. У верхній частині стели розміщена вставка із зазначенням років життя актриси. Частина ділянки покрита полірованими плитами.

2019 року в Росії померла ще одна відома актриса. Раніше ми писали, де похована і як виглядає могила Галини Волчек.