Старий зовсім одряхлів, але ще "вилазить" на сцену

Російський співак Юрій Антонов любить криваві рублі. Він, як і його колега-путініст Олександр Малінін, підтримав війну та вбивства українців. 79-річний артист довгий час не з’являвся на людях, ставши самітником у своєму будинку. Але Антонов несподівано "виліз" на сцену новорічного шоу.

Судячи з нових кадрів, Юрій Антонов буквально перетворився на дряблого старого. Виконавець композиції "Летящей походкой", яку було чути навіть в Україні з телебачення та радіо, вийшов на люди у хворобливому вигляді.

Нещодавно ЗМІ писали, що співак помітно схуд і виглядає змарнілим через хворобу. Відомо, що багато років путініст бореться з суглобовими болями: він проходив лікування чомусь не у своїй Росії, а в "загниваючій" Європі, переніс кілька операцій, включаючи заміну колінного суглоба, і навіть звертався за допомогою до китайського цілителя. Все ж таки біль у старого не відступає.

Як зараз виглядає Юрій Антонов

Артист взяв участь у записі пропагандистського новорічного у РФ шоу "Блакитний вогник". Путініст ледве стояв на сцені та відкривав рота під фонограму.

Що Юрій Антонов говорить про війну в Україні

Артист опинився у базі даних сайту "Миротворець". Музиканта було внесено до чорного списку за "незаконне перетинання державного кордону України". У 2014 році Антонов двічі відвідував анексований Крим: брав участь у фестивалі до "Дня Росії" в Ялті та концерті молодих виконавців "П’ять зірок".

Антонов підтримав повномасштабне вторгнення РФ в України.

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