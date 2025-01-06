Старик совсем одряхлел, но еще "вылазит" на сцену

Российский певец Юрий Антонов любит кровавые рубли. Он, как и его коллега-путинист Александр Малинин, поддержал войну и убийства украинцев. 79-летний артист долгое время не появлялся на людях, став затворником в своем доме. Но вот Антонов неожиданно "вылез" на сцену новогоднего шоу.

Судя по новым кадрам, Юрий Антонов буквально превратился в дряблого старика. Исполнитель композиции "Летящей походкой", которую было слышно даже в Украине с телевидения и радио, вышел на люди в болезненном виде.

Недавно СМИ писали, что певец заметно похудел и выглядит осунувшимся из-за болезни. Известно, что много лет путинист борется с суставными болями: он проходил лечение почему-то не в своей России, а в "загнивающей" Европе, перенес несколько операций, включая замену коленного сустава, и даже обращался за помощью к китайскому целителю. Все же боль у старика не отступает.

Как сейчас выглядит Юрий Антонов

Артист принял участие в записи пропагандистского новогоднего в РФ шоу "Голубой огонек". Путинист еле стоял на сцене и открывал рот под фонограмму.

Что Юрий Антонов говорит о войне в Украине

Артист оказался в базе данных сайта "Миротворец". Музыкант был внесен в черный список за "незаконное пересечение государственной границы Украины". В 2014 году Антонов дважды посещал аннексированный Крым: участвовал в фестивале ко "Дню России" в Ялте и концерте молодых исполнителей "Пять звезд".

Антонов поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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