Вес и морщины как рукой сняло: 75-летняя Пугачева изменилась до неузнаваемости (свежее фото)

Примадонна прошла не одну трансформацию своей фигуры и внешности

Российский юморист, актер и телеведущий Максим Галкин показал новое фото, старшей за себя почти на 50 лет, супруги Аллы Борисовны Пугачевой. Шоумен, выступивший против войны России в Украине, все чаще радует поклонников личными снимками.

Артист выложил свежий кадр в соцсети Инстаграм без подписи, за исключением слов про свой статус "иноагента" в стране-агрессорше.

На фото 75-летняя Примадонна выглядит очень молодо и позирует с распущенными волосами. Пугачева одета в черный пиджак и белую блузку с галстуком.

Как сейчас выглядит Алла Пугачева: фото

Считается, что моложавый и похудевший вид исполнительницы — заслуга косметологов и пластических хирургов. Примадонна за свою долгую карьеру преображалась не один раз. "Телеграф" вспомнил, как певица выглядела в недалеком прошлом.

Как Алла Пугачева выглядела до пластики: фото

Сейчас артистка заметно постройнела, а ее лицо стало гладким и свежим, без единой морщинки. На фотографиях видно, что звезда увеличила губы и сделала коррекцию овала лица. От прежней дряблой кожи и нависших век не осталось и следа.

Пугачева с Галкиным и детьми - Лизой и Гарри

Напомним, что супруги воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. "Телеграф" писал, как сейчас выглядят дети Пугачевой и Галкина.