Изуродованная актриса сейчас живет в одиночестве

Актрису в свое время называли девушкой "инопланетной красоты". Она была красавицей с восточными чертами лица и аристократической внешностью, однако неудачная пластика изуродовала Анастасию Вертинскую, лишив ее ролей в кино.

В личной жизни ситуация сложилась так же. Несмотря на два брака и долгосрочные романы, Ассоль из фильма "Алые паруса" сегодня живет в одиночестве.

Брак с путинистом Михалковым

В 1966 году Вертинская вышла за замуж за режиссера Никиту Михалкова — нынешнего ярого пропагандиста, поддерживающего войну против Украины. Их брак продлился недолго, но в этом союзе родился сын Степан Михалков, который стал известным ресторатором и продюсером.

Спустя три года после появления сына супруги разошлись. Михалков хотел превратить жену в домохозяйку, но сама Вертинская предпочла карьеру. Несмотря на развод, бывшие сохранили дружеские отношения.

На фото: Степан Михалков с родителями

20-летний роман с Ефремовым и брак с Градским

Художественный руководитель театра "Современник" Олег Ефремов (отец путиниста Михаила Ефремова) не раз оказывал актрисе поддержку как в творческой деятельности, так и за ее пределами. Множественные совместные работы в театре и кино сблизили пару — даже несмотря на то, что сам Ефремов был женат на актрисе Алле Покровской. На тот момент Вертинской было 25 лет, а режиссеру – 42.

Вертинская и Ефремов

Замуж молодую актрису Ефремов не звал, который хоть и находился в официальном браке с Покровской, но жил отдельно из-за своих постоянных измен. Вертинская не стала ждать, и когда ее чувства к режиссеру утихли, в 1976 году Анастасия вышла замуж за музыканта Александра Градского. Брак пары продлился всего пару лет.

Актриса с Александром Градским

Увела чужого мужа на 2 месяца

В 1978 году Вертинская увлеклась актером и режиссером Михаилом Козаковым, который ради нее оставил жену. Однако их отношения быстро закончились: Михаил был хоть и очарован женщиной, но совместная жизнь показала, что актриса не стремилась к семейному быту. Через пару месяцев пара рассталась.

Вертинская и Козаков

После этого Вертинская больше не выходила замуж и сегодня живет в одиночестве, избегая внимания публики и СМИ. Бывшая звезда имеет четверо внуков. Сыну Степану актриса часто помогает, курируя поваров в его московских ресторанах.

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