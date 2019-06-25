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Ушла из жизни культовая советская актриса

Ушла из жизни культовая советская актриса
17:44 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Сегодня, 25 июня, умерла актриса театра и кино, профессор и театральный режиссер Алла Покровская.

На 82-м году жизни скончалась знаменитая советская и российская актриса театра и кино, мать Михаила Ефремова Алла Покровская.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-службу Московского художественного театра им Чехова, где она служила долгие годы.

Известно, что актриса ушла из жизни во вторник, 25 июня. Информацию о ее кончине подтвердил сын Покровской.

"Она скончалась, она уже две недели лежала в реанимации, была уже старенькая. Как, где и когда будет организовано прощание, станет понятно, вероятно, завтра. Думаю, что это будет в МХТ им. Чехова, хоронить будем на Троекуровском, рядом с моей бабушкой", - рассказал Михаил Ефремов.

К труппе МХТ им. Чехова Покровская присоединилась в 2004 году. Там актриса сыграла в "Господах Головлевых", "Доме" Евгения Гришковца, "Мещанах" по Горькому, а также в спектаклях "Изображая жертву", "Дыхание жизни" и других.

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Актриса также активно снималась в кино. На счету Покровской несколько десятков совершенно разноплановых ролей. Среди самых известных - картины "Свой", "Дневник директора школы", "Следствие ведут Знатоки", "Такая короткая долгая жизнь", "Перед экзаменом", "Третий в пятом ряду", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многие другие.

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Актриса, Умерла, Ушла из жизни, Альманах-2019, Алла Покровская, Советская актриса.
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