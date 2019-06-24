В США скончался музыкант Дэйв Бартоломью

Новости культуры: Известный музыкант и композитор ушел из жизни в больнице в Луизиане.

В США на 101 году жизни скончался музыкант и композитор, автор множества рок-н-ролльных хитов Дэйв Бартоломью.

Как пишет The New York Times, один из зачинателей жанра рок-н-ролл умер в больнице Нового Орлеана. Смерть продюсера подтвердил его сын.

За годы карьеры Дэйв Бартоломью прославился больше за кулисами, однако стал одной из самых влиятельных фигур в процессе развития жанра рок-н-ролл. Бартоломью продюсировал и писал для легенды жанра Фэтса Домино. Из-под его пера вышли хиты вроде Ain't That a Shame и Blue Monday.

Всего же под руководством продюсера Фэтс Домино с 1955 по 1964 год попадал в поп-чарты Billboard c 65 синглами. Среди певцов рок-н-ролла больше в тот период синглов было разве что у Элвиса Пресли.

Дэйв Бартоломью родился в 1918 году. Музыкой увлекался с юных лет и играл в нескольких группах. После войны будущий продюсер обосновался в Новом Орлеане и принял активное участие в развитии рок-н-ролла.

Бартоломью сотрудничал со множеством известных музыкантов, в том числе и Чаком Берри. Музыканты записали ряд композиций, которые приобрели мировую славу, среди них те же The Fat Man и I’m Walkin.

За свои заслуги Бартоломью был включен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы авторов песен.