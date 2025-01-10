Секс-символ СССР и ярый крымнашист: как сейчас выглядит могила Василия Ланового за 3 миллиона рублей

Актер, похороненный в Москве, называл себя "хохлом"

В январе 2021 года от последствий коронавируса скончался российский актер Василий Лановой. Ему было 87 лет и на старости он стал поклонником агрессивной путинской политики. Сам артист, имея украинское происхождение (его родители были одесситами), поддерживал советскую идеологию и был против независимости Украины.

За несколько дней до своей смерти Лановой был госпитализирован в больницу с диагнозом "пневмония". 28 января актеру стало хуже, его перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. Путиниста не спасли — в тот же день артист, которого в молодости называли советским секс-символом, скончался от последствий коронавируса.

Где похоронен Василий Лановой

Прощание с актером состоялось 1 февраля 2021 года в московском театре им. Вахтангова. В тот же день он был похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище (участок 5, ряд 39, место 11).

Василий Лановой с женой Ириной Купченко

Как сейчас выглядит могила Василия Ланового

29 января 2024 года на могиле актера установила памятник за 3 миллиона рублей (сегодня это 900 тысяч грн) его вдова, актриса Ирина Купченко. Открытие постамента было скромным, без пышности и с минимумом людей.

Памятник из гранитной плиты, расколотой православным крестом. На обратной стороне выгравирован список наиболее значимых работ Ланового в театре и кино. Также на могиле установлен бюст артиста, выполненный из белого мрамора. На могиле установлена вторая плита: Ирина Купченко подготовила место и для себя.

Что говорил Василий Лановой про Украину

Лановой неоднократно называл Украину "посмешищем" и ему "как хохлу это больно". Путинист посетил Керчь после аннексии Крыма Россией, его включили в базу "Миротворец". Тогда Министерство культуры Украины внесло артиста в список персон нон грата, запретив въезд в страну.

В феврале 2014 года поддержал призыв к Януковичу о применении силы против участников Евромайдана. 11 марта того же года подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики диктатора Путина по Крыму и Украине. На фестивале "Боспорские агоны" в Керчи заявил: "Есть только одна великая русская речь, все остальное – наречие". Поддерживал создание "Новороссии" и изменения в Конституцию РФ, позволяющие Путину оставаться президентом на неопределенный срок.

Путин и Лановой

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