Ведущий "Утренней звезды" выбрал сторону зла

Российский ведущий Юрий Николаев, который радовал своим добродушием многих зрителей в программах "Утренняя почта" и "Утренняя звезда", поддержал вторжение России в Украину. Мужчина много лет ведет борьбу с раком, но на старости лет у него еще хватает сил поддерживать убийства мирных людей.

Родился он 16 декабря 1948 года в Кишиневе (Молдова), его отец работал в МВД, а мать была капитаном НКВД. После окончания ГИТИСа в 1970 году Николаев работал в театре и кино, но наибольшую известность получил как телеведущий.

С 1975 по 1991 год шоумен вел популярную музыкальную программу "Утренняя почта", а в 1990-х — "Утренняя звезда". В 2009 году стал ведущим программы "Достояние республики" на пропагандистском "Первом канале". Имел проблемы на работе из-за алкоголизма.

Николаев удостоен званий Заслуженного артиста РФ (1994) и Народного артиста РФ (1998). Также награжден "Почетной грамотой Президента Российской Федерации" — получил из рук диктатора Путина в 2018 году.

В 2007 году у Николаева был диагностирован рак кишечника. Он прошел курс лечения, но болезнь периодически возвращается. В ноябре 2024 года сообщалось о его госпитализации с воспалением легких. Состояние оценивалось как средней тяжести.

Как выглядит Юрий Николаев сейчас

Женат на Элеоноре Гравис. Пара бездетна. В 2013 году на телеканале "Дождь" поддержал принятие закона в РФ, который запрещает "пропаганду гомосексуализма".

Николаев с женой Элеонорой

Что говорит о войне Юрий Николаев

В 2022 году пожаловался на антироссийские санкции, которые ощутил на себе. Артист привык к заграничным поездкам в Испанию и Италию, где он часто бывал в отпусках. Чтобы не потерять лицо, расхвалил "Подмосковье и Сочи".

"Я не могу выехать за границу, так сейчас никто не может этого сделать. Расстраивает ли это? Не то чтобы очень. Но нет, так нет… В Подмосковье или Сочи – в нашей стране очень много красивых мест, которые можно открыть для себя", — заявил Николаев.

Как выглядит Юрий Николаев сейчас

"Заагрился" на антивоенных коллег, которые выехали из России из-за агрессивной политики Путина: "Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей. Я патриот".

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