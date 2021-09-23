У Зеленского считают, что члены СНБО будут сами отчитываться и наказывать себя за общение с олигархами

Корниенко рассказал, что будут вынуждены сделать члены СНБО после общения с олигархами

Уже на этой пленарной неделе нардепы смогут голосовать за проект нашумевшего закона про олигархов, определять которых будут члены СНБО. Последние могут столкнуться с конфликтом интересов при общении с тем или иным лицом, подпадающим под силу нового закона, и будут вынуждены докладывать сами на себя.

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Говоря о "предохранителях" на случай возможного конфликта, нардеп напоминает об антикоррупционном законодательстве про конфликт интересов.

"У нас с конфликтом интересов сидит половина чиновников, так, навскидку. Кто-то не может сам за себя голосовать и голосует, кто-то принимает решения, которые касаются его и об этом не заявляют, — рассказывает Корниенко. — Если в данном случае отдельные члены СНБО будут видеть у себя конфликт интересов, они об этом заявят".

Нардеп убежден, что закон должны выполнять все, и при конфликте интересов — заявлять об этом.

"Поэтому мы будем по закону заявлять, кто будет иметь такие контакты. Касательно этих баек про то, что Петр Алексеевич (Порошенко — ред.) каждый день с нами здоровается, и это будет повод об этом заявлять, то, во-первых, еще никто не признал его олигархом, а, во-вторых, я думаю, что закон на этот счет должен поставить предохранитель. Такие правки мы видели".

Полное интервью с главой "Слуги народа" читайте по ссылке.

Напомним, Верховная Рада 30 июля поддержала в первом чтении законопроект №5599, который в СМИ прозвали "законом про олигархов". За инициированный президентом законопроект проголосовали 275 нардепов (при 226 минимально необходимых голосах), однако спикер Дмитрий Разумков отправил его на спецэкспертизу, что при обычном голосовании затормозило бы принятие закона на несколько месяцев.