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Yakaboo викрили у продажі дитячої книжки з пропагандою російської армії (фотофакт)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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В українській книгарні продають дитячу літературу, у якій прославляють російську армію Новина оновлена 19 вересня 2021, 11:29
В українській книгарні продають дитячу літературу, у якій прославляють російську армію

Книга розрахована на дітей від 6 до 12 років

Українська інтернет-книгарня Yakaboo оскандалилась через продаж дитячої літератури, у якій прославляється російська армія. На сайті книгарні можна без проблем замовити книгу "Боевые ребята" з ілюстраціями, на якій присутня навіть "георгіїівська стрічка".

Про це у Facebook повідомив блогер Валерій Шергін.

Так, у каталозі Yakaboo присутнє видання "Храбрая книжка. Боевые ребята", де надруковані вірші про російських солдат. Всі вони супроводжуються малюнками, а на одному з них — військовий парад з танками, дитина з прапорцем Росії та чоловік, на грудях якого прикріплена заборонена в Україні "георгіївська стрічка".

За даними з сайту, книга розрахована на дітей від 6 до 12 років. Надрукувало її видавництво "Оникс" у 2013 році. Мова видання — російська. На сайті книгарні її продають по 96 гривень.

Yakaboo продає дитячу літературу, у якій прославляють російську армію
Yakaboo продає дитячу літературу, у якій прославляють російську армію
Yakaboo продає дитячу літературу, у якій прославляють російську армію
Yakaboo продає дитячу літературу, у якій прославляють російську армію

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у бібліотеки України закуплять книгу, наповнену гендерними стереотипами. Зокрема, у виданні під назвою "Щоб в 16 не було пізно" авторства Марини Ланге йдеться, що "Хлопчики — це досягнення, а дівчатка — атмосфера".

Теги:
#Україна #Скандал #Книжковий магазин
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