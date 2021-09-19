Yakaboo уличили в продаже детской книжки с пропагандой российской армии (фотофакт)

Книга рассчитана на детей от 6 до 12 лет

Украинский интернет-магазин Yakaboo оскандалился из-за продажи детской литературы, в которой прославляется российская армия. На сайте магазина можно без проблем заказать книгу "Боевые ребята" с иллюстрациями, на которой присутствует даже "георгиевская лента".

Об этом в Facebook сообщил блогер Валерий Шергин.

Так, в каталоге Yakaboo присутствует издание "Храбрая книга. Боевые ребята", где напечатаны стихи о российских солдатах. Все они сопровождаются рисунками, а на одном из них — военный парад с танками, ребенок с флажком России и человек, на груди которого прикреплена запрещенная в Украине "георгиевская ленточка".

По данным с сайта, книга рассчитана на детей от 6 до 12 лет. Напечатало ее издательство "Оникс" в 2013 году. Язык издания — российский. На сайте магазина ее продают по 96 гривен.

Yakaboo продает детскую литературу, в которой прославляют армию РФ

Yakaboo продает детскую литературу, в которой прославляют армию РФ

Как сообщал "Телеграф" ранее, в библиотеки Украины закупят книгу, наполненную гендерными стереотипами. В частности, в издании под названием "Чтобы в 16 не было поздно" авторства Марины Ланге говорится, что "Мальчики — это достижение, а девочки — атмосфера".