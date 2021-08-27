Укр

В библиотеки Украины закупят книгу, наполненную гендерными стереотипами

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В библиотеки Украины закупят книгу, наполненную гендерными стереотипами Новость обновлена 27 августа 2021, 07:33
В списки книг для библиотек попали 689 наименований.

Книгу должны были проверить несколько экспертных советов.

"Мальчики — это достижения, а девочки — атмосфера". Книга Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно" попала в перечень литературы, которую закупят за государственные деньги и отправят в библиотеки. Планируют закупить 459 экземпляров.

Об этом стало известно из списка Украинского института книги.

Книга уже не в первый раз вызывает возмущение в сети из-за того, что доносит гендерные стереотипы и обвиняет женщин в провокации домашнего насилия.

Первым о вреде подобного рода литературы заговорил специалист по коммуникациям и управлению знаниями Программы развития ООН Николай Ябченко. По его информации — у автора нет профильного психологического образования.

В комментариях к посту пользователи Facebook делятся и другими страницами из книги. В частности той, где написано никогда не учить девочку давать сдачи, потому что самый слабый мальчик будет сильнее ее. Также в книге обвиняются девочки, которые дают сдачи, в провокации семейного насилия.

Страницы книги "Чтобы в 16 не было поздно".
Страницы книги "Чтобы в 16 не было поздно".

Кроме того, что у автора нет психологического, у нее нет педагогического образования. Свои знания о детской психологии она получила на курсах повышения квалификации в Краснодаре в России.

Ранее "Телеграф" писал, что в Афганистане Талибан ввел свои правила для женщин — не выходить из дома, не лечиться у врачей-мужчин, при этом женщинам работать запрещается.

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