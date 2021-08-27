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У бібліотеки України закуплять книгу, наповнену гендерними стереотипами

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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У бібліотеки України закуплять книгу, наповнену гендерними стереотипами Новина оновлена 27 серпня 2021, 07:33
У списки книг для бібліотек потрапили 689 найменувань.

Книгу Марини Ланге повинні були перевірити кілька експертних рад.

"Хлопчики — це досягнення, а дівчатка — атмосфера". Книга Марини Ланге "Щоб в 16 не було пізно" потрапила до переліку літератури, яку закуплять за державні гроші і відправлять в бібліотеки. Планують закупити 459 примірників.

Про це стало відомо з списку Українського інституту книги.

Книга вже не вперше викликає обурення в мережі через те, що доносить гендерні стереотипи і звинувачує жінок в провокації домашнього насильства.

Першим про шкоду подібного роду літератури заговорив фахівець з комунікацій та управління знаннями Програми розвитку ООН Микола Ябченко. За його інформацією — у автора немає профільної психологічної освіти.

У коментарях до посту користувачі Facebook діляться і іншими сторінками з книги. Зокрема тією, де написано ніколи не вчити дівчинку давати здачі, тому що найслабший хлопчик буде сильніше її. Також в книзі звинувачуються дівчата, які дають здачі, в провокації сімейного насильства.

Сторінки книги "Щоб в 16 не було пізно".
Сторінки книги "Щоб в 16 не було пізно".

Крім того, що у автора немає психологічної, у неї немає педагогічної освіти. Свої знання про дитячу психологію вона отримала на курсах підвищення кваліфікації в Краснодарі в Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що в Афганістані Талібан ввів свої правила для жінок — не виходити з дому, не лікуватися у лікарів-чоловіків, при цьому жінкам працювати забороняється.

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