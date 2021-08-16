Скачать
Понедельник, 16.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Мэр Кривого Рога найден мертвым: все подробности ЧП (обновляется)
Мэр Кривого Рога найден мертвым: все подробности ЧП (обновляется)
Каждый 5-й литр бензина в стране это фальсификат, а 40% рынка участвует в налоговых "скрутках", - Владлена Русина, операционный директор WOG
Каждый 5-й литр бензина в стране это фальсификат, а 40% рынка участвует в налоговых "скрутках", - Владлена Русина, операционный директор WOG
Меньше кормить и больше доить: правительство идет в наступление на сбережения украинцев
Меньше кормить и больше доить: правительство идет в наступление на сбережения украинцев
Запреты и правила шариата: как будет жить Афганистан под властью "Талибана"
Запреты и правила шариата: как будет жить Афганистан под властью "Талибана"

Запреты и правила шариата: как будет жить Афганистан под властью "Талибана"

Запреты и правила шариата: как будет жить Афганистан под властью "Талибана"
12:27 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Исламистское движение Талибан, представители которого захватили в минувшее воскресенье власть в Афганистане, известно консервативным толкованием ислама и рядом жестких запретов, в частности, для женщин. "Телеграф" напоминает, какую идеологию преследуют талибы и какие правила существовали во время их правления Афганистаном в 1996-2001 годы.

Правила для девочек и женщин

Когда Афганистан был подконтролен талибам, то женщинам приходилось соблюдать ряд правил и:

- не покидать дома без сопровождения мужчины;

- покрывать тела с головы до ног паранджой;

- не лечиться у врачей-мужчин;

- не ходить в школу;

- не работать;

- не голосовать на выборах;

- не передвигаться на общественном транспорте вместе с мужчинами;

- не разводиться, по желанию супруги;

- не пользоваться косметикой или посещать салоны красоты.

За нарушение этих правил женщин жестоко наказывали: сажали в тюрьму, высекали розгами, забивали камнями и даже убивали. А в 1996 году, например, женщине отрезали большой палец из-за лака на ногтях.

Что такое "Талибан", за что они убивают людей и как им удалось взять власть в Афганистане

В последние годы лидеры движения стали озвучивать намерения предоставить женщинам определенные права, но только согласно культурным традициям и религии. Хотя местные жительницы опасаются, что за этими словами на самом деле нет желания установить гендерное равенство. В связи с последним обострением ситуации многие женщины в Афганистане пытаются бежать из районов, попавших под контроль Талибана.

Семья на улице Кабула после реванша талибов. Фото: news.sky.com

О том, что суровые ограничения из прошлого могут вернуться, говорит ряд фактов. Например, в Кабуле университет прервал учебный процесс и попрощался со своими студентками и преподавательницами со словами, что, возможно, больше никогда не встретятся. Тогда как в Герате девушек попросту не пустили в университет после того, как город взяли под контроль талибы. Один из салонов красоты в Кабуле буквально за ночь закрасил свой фасад, поскольку там размещались красивые фотографии девушек. Тогда как в провинциях вновь открываются магазины, продающие паранджи для женщин.

Салон красоты в Кабуле закрасил фасад. Фото: independent.co.uk

После прихода талибов красивые фото на здании салона красоты закрашивают. Фото: Kyodo / AP

Шариатские запреты

Талибы исповедуют законы шариата, предписания которого призваны сформировать религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. Нередко шариатские нормы поддаются критике, особенно со стороны западных стран, и считаются такими, что нарушают демократические принципы.

Некоторые из правил, которые существовали в годы правления Афганистана Талибаном:

- публичные казни, порка, ампутация убийц, воров и прелюбодеев;

- запрет телевидения, музыки, кино и Интернета;

- уничтожение культурных объектов, которые ислам считает несоответствующими. Так было в 2001 году, когда талибы разрушили знаменитые статуи Будды в центральном Афганистане;

Разрушенная талибами статуя Будды. Фото: wikimedia.org

- принудительные браки;

- отращивание бород мужчинами.

На данный момент, по оценкам НАТО, группировка "Талибан" насчитывает около 85 тысяч бойцов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула после наступления талибов начался настоящий хаос. Тысячи человек хотят покинуть страну. Ходят слухи, что представители власти улетают по специальным талонам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 384

Все по теме:

Талибы, Афганистан, Правила, Талибан, Запреты, Права женщин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спецназовец указал на важную деталь с карабином "Сайга", найденным возле тела мэра Кривого Рога
02 Что такое "Талибан", за что они убивают людей и как им удалось взять власть в Афганистане
03 Названа предварительная версия гибели мэра Кривого Рога
04 Афганистан пал и дальше "Талибан" пойдет в слабейшие страны региона, - Андрей Зубов
05 Присел у входа, установил ружье и выстрелил: появилось видео последних минут жизни Константина Павлова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Снова вместе?&quot;: Дзидзьо намекнул на примерение с женой после скандального развода
"Снова вместе?": Дзидзьо намекнул на примерение с женой после скандального развода
&quot;Талибан&quot; теперь официальная власть, с ней придется разговаривать, - Игар Тышкевич
"Талибан" теперь официальная власть, с ней придется разговаривать, - Игар Тышкевич
Молдова изменила правила въезда из-за COVID-19: что нужно знать украинцам
Молдова изменила правила въезда из-за COVID-19: что нужно знать украинцам
Кейт Миддлтон и принц Уильям не смогли произвести впечатление на пользователей Twitter
Кейт Миддлтон и принц Уильям не смогли произвести впечатление на пользователей Twitter
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь