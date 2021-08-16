Запреты и правила шариата: как будет жить Афганистан под властью "Талибана"

Исламистское движение Талибан, представители которого захватили в минувшее воскресенье власть в Афганистане, известно консервативным толкованием ислама и рядом жестких запретов, в частности, для женщин. "Телеграф" напоминает, какую идеологию преследуют талибы и какие правила существовали во время их правления Афганистаном в 1996-2001 годы.

Правила для девочек и женщин

Когда Афганистан был подконтролен талибам, то женщинам приходилось соблюдать ряд правил и:

- не покидать дома без сопровождения мужчины;

- покрывать тела с головы до ног паранджой;

- не лечиться у врачей-мужчин;

- не ходить в школу;

- не работать;

- не голосовать на выборах;

- не передвигаться на общественном транспорте вместе с мужчинами;

- не разводиться, по желанию супруги;

- не пользоваться косметикой или посещать салоны красоты.

За нарушение этих правил женщин жестоко наказывали: сажали в тюрьму, высекали розгами, забивали камнями и даже убивали. А в 1996 году, например, женщине отрезали большой палец из-за лака на ногтях.

В последние годы лидеры движения стали озвучивать намерения предоставить женщинам определенные права, но только согласно культурным традициям и религии. Хотя местные жительницы опасаются, что за этими словами на самом деле нет желания установить гендерное равенство. В связи с последним обострением ситуации многие женщины в Афганистане пытаются бежать из районов, попавших под контроль Талибана.

Семья на улице Кабула после реванша талибов. Фото: news.sky.com

О том, что суровые ограничения из прошлого могут вернуться, говорит ряд фактов. Например, в Кабуле университет прервал учебный процесс и попрощался со своими студентками и преподавательницами со словами, что, возможно, больше никогда не встретятся. Тогда как в Герате девушек попросту не пустили в университет после того, как город взяли под контроль талибы. Один из салонов красоты в Кабуле буквально за ночь закрасил свой фасад, поскольку там размещались красивые фотографии девушек. Тогда как в провинциях вновь открываются магазины, продающие паранджи для женщин.

Салон красоты в Кабуле закрасил фасад. Фото: independent.co.uk

После прихода талибов красивые фото на здании салона красоты закрашивают. Фото: Kyodo / AP

Шариатские запреты

Талибы исповедуют законы шариата, предписания которого призваны сформировать религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. Нередко шариатские нормы поддаются критике, особенно со стороны западных стран, и считаются такими, что нарушают демократические принципы.

Некоторые из правил, которые существовали в годы правления Афганистана Талибаном:

- публичные казни, порка, ампутация убийц, воров и прелюбодеев;

- запрет телевидения, музыки, кино и Интернета;

- уничтожение культурных объектов, которые ислам считает несоответствующими. Так было в 2001 году, когда талибы разрушили знаменитые статуи Будды в центральном Афганистане;

Разрушенная талибами статуя Будды. Фото: wikimedia.org

- принудительные браки;

- отращивание бород мужчинами.

На данный момент, по оценкам НАТО, группировка "Талибан" насчитывает около 85 тысяч бойцов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула после наступления талибов начался настоящий хаос. Тысячи человек хотят покинуть страну. Ходят слухи, что представители власти улетают по специальным талонам.