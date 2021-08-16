Настоящий хаос: десятки тысяч человек не, могут улететь из Кабула, после прихода "Талибана" им грозит смертная казнь (фото, видео)

Сейчас тысячи жителей Афганистана буквально штурмуют аэропорт Кабула, надеясь улететь со страны, после того, как представители движения "Талибан" в воскресенье, 15 августа, взяли власть в свои руки.

Об этом в ночь с 15 на 16 августа сообщает российский журналист Илья Варламов на странице в Instagram.

По его словам, в Афганистане прекратили коммерческие рейсы. Поэтому американцы обязаны на военных самолетах вывозит своих граждан из зоны опасности.

Как говорит Варламов, президент Афганистана Ашраф Гани и другие чиновники сбежали со страны, но остались тысячи тех, кому при талибах угрожает опасность. Это те, кто помогал американцам, кто занимался правозащитной деятельностью, политические активисты, журналисты.

Также Варламов рассказывает, что охрана, таможня, пограничники из аэропорта ушли утром и людям теперь приходится просто гуляют по перрону.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Илья Варламов (@varlamov)

Также журналист напоминает, что американцы и европейцы обещали спасти людей. На днях в Британии и Австралии заявляли, что вывезут 20 тыс. человек, но не успели.

Один из очевидцев рассказал "BBC", что было в аэропорту Кабула:

"После того, как по залу вылетов разнесся слух, что для чиновников и политиков, приехавших в аэропорт, тайно печатают посадочные талоны, в нем начался хаос.

Я видел трех бывших депутатов, нескольких заместителей министров и знаменитостей, стоявших в очереди. У некоторых даже не было брони. Мы ждали почти восемь часов, а потом сотрудники аэропорта начали уходить — сначала из-за своих мест за стойкой регистрации, потом из-за стоек миграционного и паспортного контроля...

Из-за расползающихся слухов ситуация превратилась в хаос.

Часть пассажиров уехала из аэропорта, другие побежали в сторону посадочных гейтов. В кабинках паспортного контроля никого не было, турникеты на проход были сломаны.

Проверки багажа не было, мы просто прошли к гейтам и увидели, что большие стеклянные двери между воротами и самолетами разбиты. Люди побежали в сторону последнего самолета.

Был еще один рейс, на который люди пытались сесть. Началась практически давка.

Мы вернулись и увидели множество людей, сидящих под крыльями самолета неподалеку от ВПП в надежде, что им достанется место. Люди были в шоке — бегали от одного самолета к другому.

Мы пошли на выход, к машине, и увидели вооруженных охранников в штатском. Люди были в отчаянии; кто-то бежал к аэропорту, кто-то от него. Охрана аэропорта начала отпугивать людей выстрелами в воздух. Через несколько минут на дороге к аэропорту я увидел несколько полицейских автомобилей, стоявших с открытыми дверями. Я все еще периодически слышу выстрелы и звук вертолетов".

Ранее "Телеграф" сообщал, что такое "Талибан", за что они убивают людей и как им удалось взять власть в Афганистане.

Напоминаем, что историк Андрей Зубов рассказал о причинах и последствия взятия талибами власти в свои руки.