В "Слуге народа" пожаловались, что журналисты пишут о "косяках" депутатов, и сравнили это с пропагандой

Глава партии "Слуга народа" заявил о тонкой пророссийской пропаганде со стороны некоторых украинских СМИ

Некоторые украинские журналисты ведут тонкую пророссийскую пропаганду и информационную войну в отношении нардепов и чиновников.

Об этом заявил в интервью "Телеграфу" глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, речь идет не о заявлениях вроде "голосуйте за Путина!", а про утверждения наподобие "у Украины ничего не получится", "опять украли все деньги", "опять ничего не построили", "посмотрите на их сумочки" и так далее.

"Мы понимаем, что есть определенные СМИ, повестка которых состоит только из того, что все плохо, и это не зависит от власти, но это точно пропаганда. Вторая часть пропаганды, которую развивают эти СМИ и тут уже к ним присоединяется группа разных блогеров и псевдоблогеров – это то, что Украина — под внешним управлением, что Сорос лично сидит в кабинете у президента, у Корниенко, у Арахамии, что нами управляют послы. Я думаю, что когда СМИ будут работать над тем, чтобы говорить правду, то вопрос, пропагандисты они или нет, не будет возникать", — считает Корниенко, советуя журналистам в некоторых случаях не давать оценку вместо подачи фактов.

Он также полагает, что "акцентирование внимания на сумочках без информации про открытые больницы в тот же день" – такие вещи также являются пропагандой.

Полное интервью с главой "Слуги народа" читайте по ссылке.

Ранее Корниенко рассказывал, что будут вынуждены сделать члены СНБО после общения с олигархами.