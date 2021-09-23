Укр

В "Слуге народа" пожаловались, что журналисты пишут о "косяках" депутатов, и сравнили это с пропагандой

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
23
Корниенко считает, что некоторые СМИ ведут информвойну против Украины
Корниенко считает, что некоторые СМИ ведут информвойну против Украины

Глава партии "Слуга народа" заявил о тонкой пророссийской пропаганде со стороны некоторых украинских СМИ

Некоторые украинские журналисты ведут тонкую пророссийскую пропаганду и информационную войну в отношении нардепов и чиновников.

Об этом заявил в интервью "Телеграфу" глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, речь идет не о заявлениях вроде "голосуйте за Путина!", а про утверждения наподобие "у Украины ничего не получится", "опять украли все деньги", "опять ничего не построили", "посмотрите на их сумочки" и так далее.

"Мы понимаем, что есть определенные СМИ, повестка которых состоит только из того, что все плохо, и это не зависит от власти, но это точно пропаганда. Вторая часть пропаганды, которую развивают эти СМИ и тут уже к ним присоединяется группа разных блогеров и псевдоблогеров – это то, что Украина — под внешним управлением, что Сорос лично сидит в кабинете у президента, у Корниенко, у Арахамии, что нами управляют послы. Я думаю, что когда СМИ будут работать над тем, чтобы говорить правду, то вопрос, пропагандисты они или нет, не будет возникать", — считает Корниенко, советуя журналистам в некоторых случаях не давать оценку вместо подачи фактов.

Он также полагает, что "акцентирование внимания на сумочках без информации про открытые больницы в тот же день" – такие вещи также являются пропагандой.

Полное интервью с главой "Слуги народа" читайте по ссылке.

Ранее Корниенко рассказывал, что будут вынуждены сделать члены СНБО после общения с олигархами.

Теги:
#Пропаганда #Информационная война #Российская пропаганда #Слуга народа #Александр Корниенко
Главные новости дня
Украина
Итоги дня 23 сентября: "желтая" зона в Украине, принятие закона об олигархах, протесты под Радой
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные новости дня
Итоги дня 23 сентября: "желтая" зона в Украине, принятие закона об олигархах, протесты под Радой
Дата публикации
Категория
Оппозиция блокирует трибуну Рады перед рассмотрением "закона об олигархах"
Сквозь крики и блокирование: как Рада дала старт борьбе с олигархами (репортаж)
Дата публикации
Категория
Коронавирус угнетает психику
Из-за ковида люди перестали получать от жизни удовольствие и живут в атмосфере страха
Дата публикации
Категория
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко
Александр Корниенко: Разумков ведёт себя не как член команды президента
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине на 23.09.2021
Украина перешла в "желтую" зону с новым рекордом заболеваемости: сводка на 23 сентября