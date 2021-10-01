Арахамія озвучив ймовірність дострокових парламентських виборів в Україні (відео)

Нардепи партії зібралися в Трускавці, щоб провести т.зв. "сесію синхронізації".

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія оцінив ймовірність позачергових парламентських виборів в 0,1%.

Про це він розповів в інтерв’ю кореспонденту "Телеграфа" під час виїзного засідання фракції в трускавецькому санаторії "Ріксос".

Арахамія також зазначив, що до розпуску парламенту і проведення дострокових виборів до Ради не бачить ніяких передумов. Відзначимо, що останнім часом ця тема підіймалася в політичних колах, оскільки лідери електоральних уподобань українців втрачають своїх шанувальників.

На Львівщині "Слуги народу" два дні на початку жовтня будуть обговорювати свої успіхи на політичній ниві за минулі два роки.

Арахамія назвав це "сесією синхронізації", розповівши, що в Трускавці проаналізують підсумки роботи за пів терміну і пропрацюють план на дворічний період до наступних виборів.

Крім підбивання підсумків у нардепів з "Слуги народу" заплановані і розважальні заходи. Так, Арахамія і лідер партії Олександр Корнієнко вирішили "відзначити" депутатів премією "Золота сосна".

Раніше "Телеграф" писав, що на найближчих виборах до Верховної Ради у партії президента може з’явитися конкурент зі сфери шоу-бізнесу. Так, про створення нової партії повідомив Сергій Притула.