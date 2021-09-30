Партія Притули: з ким і за чиї гроші шоумен повертається в політику

За інформацією "Телеграфа", партія буде називатися "Партія Сергія Притули"

Телеведучий і екс-кандидат в мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула офіційно оголосив, що створює свою політичну силу, з якою хоче йти на парламентські вибори.

Про те, хто його фінансує, з ким займеться партійним будівництвом і чи забере частину "Голоси", читайте в матеріалі "Телеграфа".

Перший млинець грудкою

Телеведучий Сергій Притула вже тривалий час займається своєю політичною кар’єрою. Перший його похід в політику був з партією "Голос", 30 номером в списку, однак до парламенту він так і не потрапив. Партія насилу подолала 5% бар’єр і в парламент пройшло тільки 20 депутатів. Пізніше партія висунула Сергія Притулу кандидатом в мери Києва, проте він посів третє місце і мером так і не став. Як наслідок, у Притули почалися конфлікти з нинішнім керівництвом партії в особі Кіри Рудик, яку на цю посаду після свого відходу з політики лобіював музикант Святослав Вакарчук.

Видхід з Голосу

У лютому нинішнього року Притула перестав бути членом політичної ради за рішенням партії. При цьому виключення з політради відбулося максимально непублічно, проте "Телеграф" першим тоді дізнався про ротації в керівництві партії. Після цього Притула залишався в партії і навіть висловлював наміри стати новим головою "Голосу", але отримав відсіч все тієї ж Кіри Рудик.

7 червня 2021 року шоумен і зовсім покинув політичну силу, заявивши, що нинішнє керівництво більше не дотримується початкових принципів роботи "Голосу". Тоді ж влітку "Телеграф" дізнався про плани Притули створити власний політичний проект. Йшлося про партію з правим ухилом.

Після виходу з "Голосу" на нього продовжила орієнтуватися частина нардепів з однойменної фракції, яка незабаром створила окрему групу "Справедливість". Зараз в "Справедливість" входять 10 нардепів.

Сам Притула почав серію своїх регіональних поїздок по Україні, під час яких він зустрічається з мерами та представниками тих регіональних осередків "Голосу", які не підтримують нинішнє керівництво партії.

Що далі?

У своєму останньому інтерв’ю Притула підтвердив чутки, які давно ходять в політичній тусовці: він створює свою політичну партію. За його словами, політсила поки на етапі свого формування, але вона буде створена з прицілом вже на наступні парламентські вибори. За інформацією "Телеграфа", партія буде називатися "Партія Сергія Притули" і відповідні документи вже були подані в Міністерство юстиції. "Вони намагалися знайти нові платформи, думали створювати політсилу на базі "Української галицької партії", навіть на платформі "Голосу", але зрозуміли, що так, як вони хочуть, не вийде. Тому і створили партію з нуля", — коментує джерело "Телеграфа", знайоме з ситуацією.

За словами самого Притули, до нього також приєднається і частина "Голосу". Він розповів, що підтримує зв’язок з нардепами Ярославом Юрчишиним, Олександрою Устиновою, Романом Лозинським, які входять в об’єднання "Справедливість". А також, з депутатами Сергієм Рахманіним, Рустемом Умеровим, Романом Костенко.

"Головні люди, які зараз займаються цією партією — це Юрчишин і Лозинський. Перший відповідає за підбір кадрів. Також, вони думають брати собі людей з партії "Сила людей", з Галицької партії. У регіонах їх підтримує не так багато осередків, Дніпро, Рівне, Одеса — ні. Євпак (голова Черкаського осередку, кандидат в мери Черкас, — ред.) передумав ставати на їхній бік, але він все вирішить в останній момент, поки буде спостерігати за ситуацією", — коментує ще один співрозмовник "Телеграфа" в політикумі.

Варто очікувати, що до Притули приєднається і депутат Київради Аліна Михайлова, а, можливо, і інші представники "Голосу" з числа столичних депутатів.

Звідки гроші

Притула в інтерв’ю також розповів про те, хто буде спонсорами його нового проекту. За його словами — це великий бізнес, з яким він уже давно веде переговори. "Зараз йому готові дати гроші Хомутинник (колишній народний депутат, екс-член Партії регіонів. Дружини Притули і Хомутинника — рідні сестри — ред.). Його ж хлопці вже допомагають Сергію з кампанією. Також готові фінансувати кампанію Андрій Веревський (екс-нардеп, співвласник "Кернел груп") і Томаш Фіала, але він готовий вкласти зовсім небагато і більше підтримати його медійно (Томаш Фіала — генеральний директор інвесткомпанії "Dragon Capital", яка володіє холдингом НВ і виданням "Українська правда" — ред.)", — коментує джерело в депутатському корпусі.

Але як розповів "Телеграфу" нардеп Ярослав Юрчишин, ніяких олігархічних грошей в проекті не буде, в тому числі, Михайла Фрідмана і Віктора Пінчука, з яким раніше пов’язували Притулу.

"Створювати нову партію з олігархом — означатиме кінець цього проекту. І мене точно не буде в цьому проекті, якщо там будуть гроші олігархів. Краудфандінгом — це радше довгострокова мета, тому що спочатку потрібно підняти рівень добробуту українців і потім звертатися до них за фінансовою допомогою", — прокоментував Юрчишин. Також він підтвердив, що збирати команду майбутньої партії будуть дійсно з бажаючих членів регіональних осередків "Голосу". "Всі, хто матиме бажання приєднатися, отримають таку можливість. Але і не тільки вони", — відповів він "Телеграфу".

Притула розраховує створити проект для патрыотично налаштованої україномовної аудиторії, щоб, в тому числі, стати альтернативою для партії п’ятого президента Петра Порошенка. "Тут навіть Офіс президента не стане противитися йому як кандидату і конкуренту, тому що Притула і його проект як раз зможе відтягнути голоси у Порошенка, з яким перманентно бореться ОП", — прокоментував один з нардепів на умовах анонімності.