Сергій Притула створив партію — "Телеграф" писав про плани ще в березні

Притула каже, що це буде "не віртуальною історією".

Шоумен Сергій Притула, який на початку червня вийшов із лав партії "Голос", заявив, що збирається повернутися в політику та анонсував створення власної політичної сили.

Після відходу з "Голосу" він натякнув, що це не є завершенням його політичної кар’єри. У вівторок, 28 вересня, в ефірі "Україна 24" він заявив про це вже офіційно.

За словами Притули, він створює політичну партію, яка буде націлена на парламентські вибори. Втім, в цей час вона знаходиться на стадії формування.

Він не став розкривати назву або будь-які інші деталі про політичний проєкт, але запевнив, що це не буде "віртуальною історією".

Притула попросив для себе "трохи часу" і пообіцяв, що всі деталі будуть озвучені пізніше.

Як повідомлялося раніше, перші чутки про те, що Притула готує новий політичний проєкт почали з’являтися ще в березні. Тоді ж з’явилася інформація про розкол в рядах "Голоси".

У липні після з’їзду партії її ряди покинули сім нардепів.