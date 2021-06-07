Сергей Притула вышел из партии «Голос» и сообщил, останется ли в политике

Украинский телеведущий Сергей Притула вышел из партии "Голос".

Об этом он сообщил 7 июня в своем Фейсбуке.

По его словам, он не уходит из политики окончательно. Его уход связан с работой новых руководителей, из-за которых цели партии отдалились от начальных основ настолько, что можно констатировать "точку невозврата".

Притула отметил, что до последнего верил в "реанимацию партии", за которую на выборах отдали более 850 тысяч украинцев. Однако диалога не вышло, и теперь его целью является "отвести негатив" от ряда команд "Голоса", которые 2 года работали для людей, а сейчас стали заложниками ситуации, когда партийная "верхушка" не слышит "низов".

Телеведущий считает, что областные и городские ячейки власти не должны нести ответственность перед гражданами за поступки глав партии.

Напомним, что 25 мая Сергей Притула стал многодетным отцом. У телеведущего родилась еще одна доченька. Девочку назвали Стефания.