Сергей Притула создал партию - "Телеграф" писал о планах еще в марте

Притула говорит, что это будет "не виртуальной историей".

Шоумен Сергей Притула, который в начале июня покинул ряды партии "Голос", заявил, что собирается вернуться в политику и анонсировал создание собственной политической силы.

После ухода из "Голоса" он намекнул, что это не является завершением его политической карьеры. Во вторник, 28 сентября, в эфире "Украина 24" он заявил об этом уже официально.

По словам Притулы, он создает политическую партию, которая будет нацелена на парламентские выборы. Впрочем, в настоящее время она находится на стадии формирования.

Он не стал раскрывать название или любые другие детали о политическом проекте, но заверил, что это не будет "виртуальной историей".

Притула попросил для себя "немного времени" и пообещал, что все детали будут озвучены позже.

Как сообщалось ранее, первые слухи о том, что Притула готовит новый политический проект начали появляться еще в марте. Тогда же появилась информация о расколе в рядах "Голоса".

В июле после съезда партии ее ряды покинули семь нардепов.