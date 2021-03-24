Игра Притулы: с кем шоумен запускает новую партию и зачем ему раскол "Голоса"

Новости о расколе в партии "Голос" за последние несколько дней облетели все топовые украинские издания. Шести нардепам из фракции "Голос" пригрозили исключением из рядов политсилы из-за нарушения внутрипартийной дисциплины.

Группа опальных депутатов во главе с Ярославом Юрчишиным требует переизбрания руководства партии, настаивая, что озвученные предупреждения являются ничем иным, как произволом.

"Телеграфу" удалось узнать некоторые подробности внутрипартийных распрей в "Голосе".

Сейчас парламентская фракция "Голоса", в которую входят два десятка депутатов, разделилась примерно пополам. Часть поддерживает партийную линию и руководство во главе с Кирой Рудык (глава партии) и Ярославом Железняком (глава фракции в ВР), другая же часть ориентируется на Ярослава Юрчишина и Сергея Притулу. Да, того самого Притулу, которого, по словам нардепа Александры Устиновой, не так давно "выгнали" из руководства партии.

Как известно, формальным поводом рассмотрения вопроса исключения из партии шестерых нардепов (Ярослава Юрчишина, Соломии Бобровской, Александры Устиновой, Владимира Цабаля, Романа Лозинского и Ольги Стефанишиной) являлось их голосование за передачу законопроекта №5133 на оценку в Конституционный суд, как это предлагали сделать "Слуги народа" - подробнее здесь.

Источник в окружении Киры Рудык рассказал изданию, что указанных нардепов подозревают в политической коррупции и уточняют, что руководство партии было категорически против поддержки этого вопроса на голосовании.

Сразу несколько собеседников "Телеграфа" подтвердили, что шоумен Сергей Притула, который является членом партии "Голос", планирует создание собственного политического проекта с ультраправым уклоном.

"Указанные шесть нардепов воспользовались положением дел и специально проголосовали "за", чтобы взорвать ситуацию внутри партии, вынести раскол в публичную плоскость и отколоться к проекту партии Сергея Притулы, - говорит источник в руководстве "Голоса". - Вместе с Притулой они ждут удобного момента, чтобы красиво покинуть ряды партии".

Слухи о планах Притулы создать собственную партию нам подтвердил и другой проинформированный источник.

"Действительно, есть планы создать новую партию во главе с Притулой. Часть "Голоса" уйдет за ним", - говорит собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность. Кроме того, поддержать Притулу могут столичные партейцы и депутаты, которые шли на выборы в Киевсовет именно в его команде. Как известно, фракция "Голоса" в Киевсовете состоит из восьми депутатов, в том числе туда прошла волонтер Алина Михайлова.

Источник близкий к Кире Рудык утверждает, что новый проект Притулы якобы будет ориентирован на протестный электорат, нацелен на объединение недовольных действиями президента Владимира Зеленского и, возможно, даже согласован с Офисом президента.

Впрочем, никаких свидетельств договоренностей между Притулой и Банковой на данный момент нет. При этом, новый проект легко сможет занять нишу ультраправой силы, поскольку на протяжении войны против России Притула на волонтерских условиях активно собирал средства и помогал закупать необходимое оборудование для военных на фронте. Среди повоевавших у него действительно есть определенный авторитет. Очевидно, запуск такой политсилы ударит по позициям Петра Порошенко, который декларирует себя в качестве едва ли не единственного проукраинского политика.

Впрочем, политолог Анатолий Октисюк скептически оценивает слухи о возможных переговорах Притулы с Офисом президента.

"Нардепы, ориентированные на Притулу, ходят протестовать на Банковую и жестко выступают против Зеленского и Ко. Я не слышал о таких переговорах", - констатирует эксперт.

Октисюк подчеркивает, что "у Притулы есть президентские амбиции". "Сейчас запускать кампанию еще рано, но такие планы у него действительно имеются. На данный момент остается открытым вопрос о спонсоре возможной партии", - говорит политолог.

Отметим, что накануне нардеп Соломия Бобровская (одна из шести предупрежденных о возможном исключении из партии) в комментарии "Телеграфу" заявила, что для восстановления баланса и доверия к руководству "Голоса", главой партии должен стать именно Притула.

"Телеграф" продолжает следить за ситуацией и будет информировать читателей о дальнейших изменениях.