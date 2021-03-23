Раскол в "Голосе": чего требует группа Юрчишина и причем здесь Притула

Внутрипартийный конфликт в "Голосе" вот уже второй день является главной новостью политической жизни Украины. Что же произошло и почему вдруг прогрессивная партия не может поделить бразды правления – порассуждал "Телеграф".

Формальным поводом вынесения истории в публичную плоскость стало предупреждение о возможном исключении из партии шестерым членам парламента из фракции "Голос". Подробнее об этом мы писали ранее.

Во вторник, 23 марта, ожидалось совместное заявление части фракции относительно этой ситуации. Впрочем, на момент публикации материала этого заявления не последовало.

Нардеп Ярослав Юрчишин, которого можно назвать лидером "оппозиции" внутри партии днем вышел в прямой эфир и рассказал, что после общения с региональными ячейками вроде как принято решение искать компромисс. При этом Юрчишин настаивает, что наказание для шести нардепов из фракции было принято политсоветом партии без заслушивания позиции самих парламентариев. Он де-факто обвинил руководство партии в самоуправстве и настаивает на проведении съезда с целью смены главы партии и парламентской фракции.

Соломия Бобровская (одна из шести членов "расстрельного" списка) в комментарии "Телеграфу" сообщила, что ей и пяти однопартийцам "вынесли предупреждение об исключении из партии по формальным признакам".

"Решить конфликт можно путем проведения съезда и переизбрания главы партии и главы фракции – в связи с утратой доверия", – говорит Бобровская.

Во время стрима Юрчишина наш корреспондент заметил, что еще один участник "отколовшейся" части фракции "Голоса" Александра Устинова открыто написала, что Сергея Притулу "выгнали из политсовета и руководящих органов партии".

Отвечая на вопрос о роли и позиции Притулы в этой истории, Соломия Бобровская подчеркнула: "Для возобновления баланса и доверия Притула должен стать главой партии". Источник издания в "Голосе" подтверждает, что Притула в этой истории поддерживает Юрчишина, Бобровскую и других нардепов, которым пригрозили исключением из политсилы за нарушение внутрипартийной дисциплины.

По словам Бобровской, на данный момент "в оппозиции к руководству партии находятся десять нардепов", что составляет половину фракции в парламенте.