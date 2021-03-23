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Раскол в "Голосе": что происходит в партии и за что могут наказать половину фракции
Раскол в "Голосе": что происходит в партии и за что могут наказать половину фракции
Скандалы, интриги, договорняки: когда и как расколется "Голос" и кто в Раде может пойти по тому же пути
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Скандалы, интриги, договорняки: когда и как расколется "Голос" и кто в Раде может пойти по тому же пути

Скандалы, интриги, договорняки: когда и как расколется "Голос" и кто в Раде может пойти по тому же пути
Обновлено 13:32 Сегодня Телеграф

В последние дни активно идут разговоры о якобы расколе в партии "Голос". Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко прокомментировал "Телеграфу" эти слухи, а также рассказали, в каких еще фракциях в Верховной Раде видны явные противоречия.

"В любом коллективе, даже самом стойком, слаженном, рано или поздно случаются конфликты. Особенно – в политических партиях, где есть несколько лидеров или групп влияния. Амбиции всегда будут толкать на конфликт, а иногда и "самопоедание". Такова уж украинская ментальность – где два казака, там три гетмана", – отмечает Виктор Бобыренко.

По его мнению, в "Голосе", действительно есть конфликт.

"Партия разделилась на условную романтическую часть с Ярославом Юрчишиным, который анонсирует свое исключение как минимум из фракции, и прагматичную, где заправляют Кира Рудык, Ярослав Железняк. Прагматики ориентируются на какие-то вопросы, которые важны Пинчуку, скорее всего, их продвинувшему. Не прочь они и пойти на контакт с Банковой. А романтики, которые, собственно, партию создавали, пытаются оставаться на каких-то идеологических позициях. Условно либеральных. Всё более явный раскол обнулит и без того невысокие шансы представителей "Голоса" на переизбрание. Не исключаю, что партия расколется и романтическая часть вместе с изгнанным Притулой сделает новый проект. Пока же, похоже, "решалы" победили романтиков", – говорит Виктор Бобыренко.

Раскол в "Голосе": что происходит в партии и за что могут наказать половину фракции

Эксперт подчеркивает, что те или иные разломы видны практически в каждой парламентской фракции.

"В той же ОПЗЖ явно заметно противостояние группы Медведчук-Рабинович и группы Бойко-Левочкин. Последние – менее очевидные сторонники "русского мира". Они пришли в парламент "порешать" какие-то личные вопросы-интересы. Для них пророссийский электорат – лишь инструмент, который приводит к власти. А Медведчук – идеологический враг", – говорит аналитик.

Видим мы, по его словам, и серию конфликтов в стане "Слуги народа", которая де-факто все меньше ведет себя как монобольшинство.

"Конфликты среди "слуг" построены по другому принципу, нежели у ОПЗЖ. У пропрезидентский политсилы они базируются скорее на фразе: "Ты чьих будешь?". Это фракция, где самостоятельных, самодостаточных депутатов очень мало. Тех, кто действительно что-то из себя представляет. Потому и "кучкуются" они вокруг тех, кто прописал их в список, кто дал "путевку в жизнь". Есть условный клан Коломойского, есть группа Ахметова. Немалая часть ориентирована на Зеленского – как на тот буксир, который притянул их в эту гавань под названием Верховная Рада".

По словам Виктора Бобыренко, есть конфликты и внутри "Европейской солидарности" Петра Порошенко, и "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Но там настолько авторитетные, даже авторитарные лидеры, что если буза и есть, то она не выплескивается так явно наружу, как у других политсил в этом созыве Рады, – поясняет эксперт. – Но конфликты неминуемы на той же стадии формирования предвыборных списков, а также в ракурсе того, кто контролирует областные партийные организации".

Ранее эксперты рассказали "Телеграфу", о чем говорят свежие рейтинги партий и стоит ли им верить.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Верховная Рада, Голос, Фракции Верховной Рады, Виктор Бобыренко.
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