Рост "Слуги народа" и падение "ОПЗЖ": о чем говорят свежие рейтинги партий и стоит ли им верить

Центр Разумкова опубликовал новые рейтинги партий и лидеров президентской гонки по результатам социологических опросов, проведенных с 5 по 9 марта. Если верить этим данным, лидируют президент Владимир Зеленский и партия "Слуга народа", а следом идут Порошенко и "Европейская солидарность", Бойко и ОПЗЖ, Тимошенко и "Батькивщина", Смешко и "Сила и честь".

Эксперты рассказали "Телеграфу", о чём говорят эти данные и к чему они могут подтолкнуть действующую власть и остальных участников политических игр.

Большой проблемой для социологических компаний во время действия карантина является проведение качественных исследований общественного мнения считает, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко.

"Часто выйти за рамки телефонного опроса, воспользоваться другими методами с очным участием интервьюера просто не позволяют условия. Тем ценны последние замеры, которые сделал Центр Разумкова. Как и месяц назад, опрос в первой половине марта сделан по методу "лицо к лицу". Отсюда – большее доверие к полученным результатам. Однако должен подчеркнуть, что слишком прямо воспринимать полученные данные не стоит, напротив – ценны тенденции", – отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что произошла рокировка внутри первой пятерки партий, а также их первых лиц в президентском рейтинге. При этом сама пятерка осталась той же.

"Наибольшая проблема, конечно, у ОПЗЖ (18%). Потеря медиарупора одного крыла больно ударила по рейтингу партии, срезав пятую часть популярности за месяц. В свою очередь, партия власти "Слуга народа" показала мощную динамику (26,5%) благодаря тому, что смогла убрать скандалы внутри силы на второй план, выдвинув на первую фасадную политическую деятельность, а также выполнение программных обещаний", – поясняет Игорь Чаленко.

По его мнению, усиление "Евросолидарности" (20%) и небольшое ослабление "Батькивщины" (9%) объясняются успешностью их реагирования на общенациональные события. Так, партия Порошенко более динамично реагировала на те же санкции против Медведчука и Ко.

"Тем не менее, явно прощупывается потолок их популярности на данный момент, – продолжает эксперт. – Руководству этих сил стоит задуматься о дополнительных темах для наращивания рейтинга".

Что касается Игоря Смешко и его партии "Сила и честь", которая с 5% замыкает топ-5 лидеров, то он, по словам руководителя ЦАС, продолжает эксплуатировать два образа: "другой новый" и "технократ". Игорь Чаленко сомневается, что данный рейтинг легко конвертируется в нужный результат во время ближайшей парламентской кампании. Однако определенные задатки для этого есть.

"Также следует отметить рост малых партий, которые не набирают 5%, однако показывают позитивную динамику. Это "Голос", "Свобода", а также "Украинская стратегия Гройсмана". Должен отметить, что крайне интересными являются все партии выше 3%, поскольку в кулуарах перманентно обсуждается вопрос о понижении проходного барьера в следующую Верховную Раду, которая будет впервые избрана по отрытым спискам", – подчеркивает эксперт.

Не менее интересным он считает отношение общества к разным политикам. Как победу, последний месяц к себе в копилку могут положить Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Арсен Аваков, Андрей Ермак, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Денис Шмыгаль.

"Юрий Бойко, наоборот, удивил. Он должен был даже выиграть от конфликта вокруг Виктора Медведчука, однако незначительно утратил доверие. Видимо, для рядового избирателя внутренняя кухня ОПЗЖ всё-таки сложна", – отмечает Игорь Чаленко.

Интересен, по его словам, тот факт, что общество стало оптимистичнее смотреть на происходящее в государстве.

"Очевидно, этому способствовали проактивные действия властей в тарифном вопросе, начало деолигархизации, еженедельные форумы "Украина 30", старт второго года "Большой стройки". Конечно, как и раньше, крепкое большинство считает, что страна движется в неправильном направлении. Однако процент таких граждан уменьшился, несмотря на ограничение деятельности пула открыто оппозиционных каналов, – подчеркивает руководитель ЦАС. – Нынешние рейтинги дают ясно понять, что недавние разговоры о проведении внеочередных парламентских выборов осенью этого года теряют актуальность для основных игроков. Хотя полностью не исключены. Более вероятно дробление нынешнего монобольшинства и переформатирование коалиции с теперешними парламентскими силами".

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала признался, что у него есть определенное недоверие к опубликованным данным.

"Центр Разумкова – структура, которая давно работает в сфере социологии, имеет авторитет. Но мне непонятно, к примеру, почему у Дмитрия Разумкова вдруг – самый высокий уровень доверия (доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 48%), тогда как в президентском рейтинге у него – всего 2%. Почему у Гройсмана такие низкие данные, у Кличко. Почему так обвалилась партия Шария. На самом деле, нужно зрить в корень. Смотреть рейтинг полностью, а не только первую пятерку. И сравнивать с предыдущими исследованиями. И тогда создается стойкое ощущение, что "отщипнули" и партий, и политиков внизу списка (на чём никто особо не акцентирует внимание) – и добавили лидеру или лидерам. Тем, кто, похоже, "заказывал музыку". А всё указывает на то, что заказчики – в Офисе президента", – отмечает Виталий Бала.

По его мнению, можно приписать рост рейтинга Зеленского и "Слуги народа" к закрытию каналов Козака-Медведчука и санкциям против их бизнеса. Но нельзя забывать о провальной вакцинации, о том, что 66% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, а 68% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую". И на этом фоне весьма сомнительна социология в пользу власти.

"Тройка лидеров не меняется. Общие тенденции понятны. А вопрос корректности цифр остается. ОПЗЖ могла упасть, ведь стала меньшая аудитория после отключения каналов и сайтов. Но точно эти люди не перешли бы к Зеленскому. Кому-то добавили на уровне статистической погрешности, у кого-то отобрали, – поясняет директор АМС. – Похоже, война соцопросов становится одним из инструментов политической борьбы в Украине".

Ранее эксперты прокомментировали для "Телеграфа" рейтинги партий и кандидатов в президенты от Социологической группы "Рейтинг" и КМИС.