Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись завтра (инфографика)

"Слуга народа" продолжает пользоваться наибольшей симпатией среди украинских избирателей.

Такие данные следуют из свежего опроса Центра Разумкова.

Согласно его данным, из тех украинцев, кто определился с выбором и намерен голосовать, "СН" готовы поддержать 26,5% респондентов.

Следом за ней идут:

"Европейская солидарность" (Петр Порошенко) - 20%;

ОПЗЖ (Юрий Бойко и Вадим Рабинович) - 18%;

"Батькивщина" (Юлия Тимошенко)- 9%;

"Сила и честь" (Игорь Смешко) - 5%;

"Голос" (Кира Рудык) - 3%;

"Свобода" (Олег Тягнибок) - 3%;

"Украинская стратегия" (Владимир Гройсман) - 3%;

"Радикальная партия" (Олег Ляшко) - 2%;

"Партия Шария" (Анатолий Шарий) - 2%;

"Гражданская позиция" (Анатолий Гриценко) - 1%;

"Оппозиционный Блок" (Евгений Мураев и Вадим Новинский) - 1%;

"УДАР" (Виталий Кличко) - 1%.

Опрос проводился с 5 по 9 марта. Всего было опрошено 2018 человек по всем регионам страны за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно данным этого опроса большинство украинцев хотела бы видеть Владимира Зеленского на президентском посту. За него готовы отдать голоса 25% украинцев.