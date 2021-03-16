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Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись завтра (инфографика)
Обновлено 15:09 Сегодня Телеграф

"Слуга народа" продолжает пользоваться наибольшей симпатией среди украинских избирателей.

Такие данные следуют из свежего опроса Центра Разумкова.

Согласно его данным, из тех украинцев, кто определился с выбором и намерен голосовать, "СН" готовы поддержать 26,5% респондентов. 

Следом за ней идут:

  • "Европейская солидарность" (Петр Порошенко) - 20%; 
  • ОПЗЖ (Юрий Бойко и Вадим Рабинович) - 18%;
  • "Батькивщина" (Юлия Тимошенко)- 9%;  
  • "Сила и честь" (Игорь Смешко) - 5%;
  • "Голос" (Кира Рудык) - 3%;
  • "Свобода" (Олег Тягнибок) - 3%;
  • "Украинская стратегия" (Владимир Гройсман) - 3%; 
  • "Радикальная партия" (Олег Ляшко) - 2%; 
  • "Партия Шария" (Анатолий Шарий) - 2%;
  • "Гражданская позиция" (Анатолий Гриценко) - 1%;
  • "Оппозиционный Блок" (Евгений Мураев и Вадим Новинский) - 1%;
  • "УДАР" (Виталий Кличко) - 1%. 

 Рейтинг украинских партий

Опрос проводился с 5 по 9 марта. Всего было опрошено 2018 человек по всем регионам страны за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. 

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно данным этого опроса большинство украинцев хотела бы видеть Владимира Зеленского на президентском посту. За него готовы отдать голоса 25% украинцев.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Верховная Рада, Батькивщина, Выборы, Сила и Честь, Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ.
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