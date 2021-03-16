Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись завтра (инфографика)

"Слуга народа" продолжает пользоваться наибольшей симпатией среди украинских избирателей.
Такие данные следуют из свежего опроса Центра Разумкова.
Согласно его данным, из тех украинцев, кто определился с выбором и намерен голосовать, "СН" готовы поддержать 26,5% респондентов.
Следом за ней идут:
Опрос проводился с 5 по 9 марта. Всего было опрошено 2018 человек по всем регионам страны за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, согласно данным этого опроса большинство украинцев хотела бы видеть Владимира Зеленского на президентском посту. За него готовы отдать голоса 25% украинцев.