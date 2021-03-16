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Рейтинг Зеленского "воспрял": за кого готовы голосовать украинцы на выборах президента (инфографика)

Рейтинг Зеленского "воспрял": за кого готовы голосовать украинцы на выборах президента (инфографика)
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф

Если бы выборы президента Украины проходили именно сейчас, то большинство голосов украинцы, среди тех, кто действительно готов поучаствовать в процессе избрания президента, отдали бы свои голоса Владимиру Зеленскому.

Об этом можно судить из данных опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта.

"За" действующего гаранта Владимира Зеленского проголосовали бы 25% из указанной категории. На втором месте – бывший президент Петр Порошенко (18%), на третьем месте – Юрий Бойко (15,6%), на четвертом месте – Юлия Тимошенко (9,2%). Пятерку замыкает Игорь Смешко (5,8%).

 За кого проголосовали украинцы, если бы выборы происходили прямо сейчас

Отметим, что по данным опроса на начало февраля, проведенного социологической группы "Рейтинг", рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Социологи отмечают, что президентский рейтинг по-прежнему возглавляет Зеленский. Но, если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором.

Как сообщал "Телеграф", по данным опроса, проведенного в декабре 2020 года за Владимира Зеленского проголосовали бы 26,5%. Согласно опросу в январе, за действующего президента готовы были проголосовать 13,4% украинцев.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Президентские выборы, Центр Разумкова, Опросы, Инфографика.
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