Рейтинг Зеленского "воспрял": за кого готовы голосовать украинцы на выборах президента (инфографика)

Если бы выборы президента Украины проходили именно сейчас, то большинство голосов украинцы, среди тех, кто действительно готов поучаствовать в процессе избрания президента, отдали бы свои голоса Владимиру Зеленскому.

Об этом можно судить из данных опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта.

"За" действующего гаранта Владимира Зеленского проголосовали бы 25% из указанной категории. На втором месте – бывший президент Петр Порошенко (18%), на третьем месте – Юрий Бойко (15,6%), на четвертом месте – Юлия Тимошенко (9,2%). Пятерку замыкает Игорь Смешко (5,8%).

Отметим, что по данным опроса на начало февраля, проведенного социологической группы "Рейтинг", рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Социологи отмечают, что президентский рейтинг по-прежнему возглавляет Зеленский. Но, если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором.

Как сообщал "Телеграф", по данным опроса, проведенного в декабре 2020 года за Владимира Зеленского проголосовали бы 26,5%. Согласно опросу в январе, за действующего президента готовы были проголосовать 13,4% украинцев.