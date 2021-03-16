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Давайте не недооценивать украинцев: эксперт прояснила связь санкций против Медведчука с США

Давайте не недооценивать украинцев: эксперт прояснила связь санкций против Медведчука с США
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф

Решение СНБО о закрытии трех телеканалов "ZIK", "Newsone" и "112" не имеют связи с телефонным разговором главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в интервью lb.ua рассказала новоназначенный посол Украины в США Оксана Маркарова.

По словам дипломата, ранее исполнявшего обязанности министра финансов и члена СНБО, беседа Блинкина с Кулебой состоялась за несколько часов до введения санкций против каналов Виктора Медведчука. Позже были введены штрафные меры и против самого политика.

Однако, подобные решения в СНБО готовятся долго и тщательно.  То есть, если между телефонной беседой и последующими санкциями не прошло несколько месяцев, эти события вряд ли имеют связь.

В действительности, в органах государственной власти Украины работают много патриотов способных самостоятельно принимать подобные решения, без указки со стороны США "Давайте не будем недооценивать их", - заявила Маркарова.

По словам политика, поддержка иностранными партнерами решений Украинской власти указывает лишь на движение в фарватере общих трансатлантических интересов.

Напомним, президент Украины назначил Оксану Маркарову, бывшего министра финансов при Кабмине Владимира Гройсмана, чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

США, Санкции, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Оксана Маркарова.
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