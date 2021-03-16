Давайте не недооценивать украинцев: эксперт прояснила связь санкций против Медведчука с США

Решение СНБО о закрытии трех телеканалов "ZIK", "Newsone" и "112" не имеют связи с телефонным разговором главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в интервью lb.ua рассказала новоназначенный посол Украины в США Оксана Маркарова.

По словам дипломата, ранее исполнявшего обязанности министра финансов и члена СНБО, беседа Блинкина с Кулебой состоялась за несколько часов до введения санкций против каналов Виктора Медведчука. Позже были введены штрафные меры и против самого политика.

Однако, подобные решения в СНБО готовятся долго и тщательно. То есть, если между телефонной беседой и последующими санкциями не прошло несколько месяцев, эти события вряд ли имеют связь.

В действительности, в органах государственной власти Украины работают много патриотов способных самостоятельно принимать подобные решения, без указки со стороны США "Давайте не будем недооценивать их", - заявила Маркарова.

По словам политика, поддержка иностранными партнерами решений Украинской власти указывает лишь на движение в фарватере общих трансатлантических интересов.

Напомним, президент Украины назначил Оксану Маркарову, бывшего министра финансов при Кабмине Владимира Гройсмана, чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.