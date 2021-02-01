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Кулеба впервые созвонился с новым госсекретарем США

Кулеба впервые созвонился с новым госсекретарем США
23:03 Пн, 1 Февраль 2021 Телеграф

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел свой первый телефонный разговор с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном. 

Об этом Кулеба написал в Твиттер. 

"Мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным", - написал Кулеба, добавив, что в двусторонних отношениях между странами "начинается новый день". 

Также он поблагодарил своего американского коллегу за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Напомним, Джо Байден выдвинул кандидатуру Блинкена на пост главы Госдепа 23 ноября. Сенат утвердил его кандидатуру 26 января 2021 года, в тот же день он принес присягу и вступил в должность. 

Свою карьеру Блинкен начал еще при Билле Клинтоне. Во время события Майдана он следил за ситуацией в стране, а в 2017 году даже выступал за предоставление Украине летального оружия. 

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Украина, США, МИД, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен.
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