Кулеба впервые созвонился с новым госсекретарем США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел свой первый телефонный разговор с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном.

Об этом Кулеба написал в Твиттер.

"Мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным", - написал Кулеба, добавив, что в двусторонних отношениях между странами "начинается новый день".

Также он поблагодарил своего американского коллегу за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021

Напомним, Джо Байден выдвинул кандидатуру Блинкена на пост главы Госдепа 23 ноября. Сенат утвердил его кандидатуру 26 января 2021 года, в тот же день он принес присягу и вступил в должность.

Свою карьеру Блинкен начал еще при Билле Клинтоне. Во время события Майдана он следил за ситуацией в стране, а в 2017 году даже выступал за предоставление Украине летального оружия.