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Главным дипломатом Байдена стал сторонник предоставления Украине летального вооружения

Главным дипломатом Байдена стал сторонник предоставления Украине летального вооружения
Обновлено 20:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, который недавно объявил о победе на выборах президента США, определился с кандидатурой на пост государственного секретаря в новой администрации. 

Как сообщает ТСН, ним стал Энтони Блинкен. 

 Заявление о выдвижении Блинкена на пост главы Госдепа обнародовано на сайте команды Байдена. 

Блинкену 58 лет, свою карьеру он начал еще во времена Билла Клинтона. Во времена президентства Барака Обамы, Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря. 

Он является сторонником глобальных альянсов, потому ожидается, что внешняя политика США будет направлена на восстановление имиджа страны, как надежного партнера и союзника на международной арене. 

Добавим, что Блинкен в 2017 году выступал за предоставление Украине летального оружия и активно отслеживал ситуацию в нашей стране. 

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Все по теме:

США, Джо Байден, Энтони Блинкен.

Автор:

Телеграф
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