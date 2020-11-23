Госсекретарем США может стать советник Байдена, поддерживавший Украину

Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурами на пост государственного секретаря.

Об этом пишет "DW".

Новым Госсекретарем США станет Энтони Блинкен.

Блинкен с 2009 по 2013 год был советником Байдена по вопросам национальной безопасности, когда тот занимал пост вице-президента США при президенте Бараке Обаме.

Отметим, что ранее Блинкен выступал за предоставление Украине летального оружия и следил за ситуацией в стране.

Байден в настоящее время формирует свою будущую администрацию. Первых кандидатов планируется представить уже 24 ноября.

Ожидается, что сначала Байден объявит о кандидатурах на должности госсекретаря и глав министерств финансов, обороны, юстиции, обороны и внутренней безопасности.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. По данным американских СМИ, победителем в президентской кампании стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако юристы штаба действующего главы государства Дональда Трампа, начали подавать иски о пересчете голосов в нескольких ключевых штатах, ссылаясь на фальсификации, а также манипуляции с почтовыми бюллетенями.