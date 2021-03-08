Байден обвалит рейтинг Зеленского: куда и как перетекают симпатии украинцев

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала новые рейтинги партий и кандидатов в президенты. Также свой свежий расклад дал КМИС. Эксперты проанализировали для "Телеграфа" обнародованные данные, согласно которым в лидерах – "Слуга народа" и Владимир Зеленский. Правда, лидерство весьма условное, если сравнить с результатами годичной давности.

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что результаты обоих социологических групп подтверждают общую тенденцию: снижение уровня доверия и как результат рейтинга президента и пропрезидентской партии.

"Если еще год назад, в феврале 2020 года, Владимиру Зеленскому доверяло почти 50% общества, то сегодня ему доверяет 39,5% (по результатам КМИС). А вот уровень недоверия увеличился более чем в два раза: в феврале прошлого года антирейтинг президента составлял порядка 24%, сегодня он поднялся до уровня 55%. И такая тенденция будет сохраняться", - прогнозирует Анна Малкина.

При этом, подчеркивает она, несмотря на стабильное снижение доверия к действующей власти, и Зеленский и "Слуга народа" остаются лидерами рейтинга по президентским и парламентским выборам.

"Падение рейтинга президента и партии "Слуга народа" является причиной перетекания голосов к другим политическим игрокам: Порошенко, Бойко, Тимошенко, Смешко, Гройсману. Однако у первых трех игроков увеличение рейтинга нивелируется высоким антирейтингом, т.е. недоверием, которое составляет от 50 до 70% и с которым достаточно сложно работать политтехнологам", - поясняет Анна Малкина.

По ее мнению, результат опросов является прогнозированным: все основные игроки присутствуют на политической карте и медленно, но уверенно наращивают поддержку избирателей.

"Единственный вопрос вызывает очень любопытная разница в результатах одиозной ОПЗЖ: Социологическая группа "Рейтинг" показывает 14,3%, КМИС - 18,1%. Тут уже возникают вопросы к методологии проведения вопроса и выборке респондентов, - отмечает политолог. - Сами по себе социологические исследования, особенно те, результаты которых выносятся в публичное пространство и становятся предметом широкого обсуждения, имеют большой манипулятивный потенциал. Поэтому к ним нужно относиться с большой осторожностью".

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко обращает внимание, что у Соцгруппы "Рейтинг", в отличие от тех же КМИС и "Социс", мало неопределившихся. И это кажется ему странным.

"Если у других компаний, публикующих рейтинги политиков и партий, неопределившихся 20-30%, то у "Рейтинга" - в районе 10%. Учитывая, что сейчас нет избирательной кампании, такое количество тех, кто определился с выбором, вызывает сомнения", - поясняет эксперт.

По словам Андрея Еременко, данные исследований будут использоваться (уже используются) командой Зеленского, чтобы рассказывать: президент начал резкие действия против Медведчука и не только, потому рейтинг Зеленского и "слуг" вырос, по сравнению с предыдущими – февральскими – опросами.

"Но говорить о росте рейтинга не совсем верно, - считает эксперт. - Рейтинг вырос в рамках статистической погрешности. Так что тут Зе-команде особо праздновать нечего. Динамика будет через несколько месяцев. Тогда станет яснее, насколько повлияли соответствующие решения СНБО и указы президента на поддержку Зеленского и его партии".

Андрей Еременко также отмечает, что рейтинг Медведчука, который лишился каналов и соответственно медийности, будет падать.

"А вот рейтинг его сопартийца Бойко, который и у КМИС, и у "Рейтинга" идет вторым, после Зеленского, может даже расти. Учитывая внутренний конфликт в ОПЗЖ, ему не особо были рады на медведчуковских каналах. Формально появлялся там, но мало. Если договорится с какой-то другой медиагруппой (тот же "Интер" Левочкина к нему весьма лоялен), может пойти в рост", - прогнозирует эксперт. – "Порошенко будет держаться в своем коридоре, что сейчас. Но может и немного откатиться назад".

Эксперт подчеркивает, что все опросы демонстрируют разочарование в нынешнем политикуме как таковом.

"Проблемы в том, что мы выбираем не того, кто лучше, а - кто наименее противен. Думаю, если появится политическая сила – новая или значительно обновленная, она сможет повторить "финт ушами" Зеленского, собрав в свою поддержку всех избирателей, которые недовольны текущей политической системой. Есть широкое поле для такого маневра, если кто-то сможет предложить что-то иное, новое. И не только предложить, но и – реализовать. Запрос аудитории, которая хочет перемен, не удовлетворен. И тут либо партия власти, начнет показывать, что она реально другая, иная, способная на кардинальные перемены и ломку старой системы, либо появится кто-то, кто это сделает за них", - считает Андрей Еременко.

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан подчеркивает: "Результаты социологических исследований, даже от самых уважаемых и объективных исследовательских компаний, не всегда четко отражают реальное положение вещей в политике и тенденции развития общественного мнения. И дело здесь не в процентных погрешностях или несовершенных методиках сбора и обработки данных. Дело в том, что общественное мнение, по своей сути, вещь инертная. Устоявшиеся тренды как следствие судьбоносных политических решений власти или определенных политических сил - наступают со значительной задержкой".

По мнению эксперта, последние социологические замеры от КМИС и платформы "Рейтинг" свидетельствуют о том, что тенденции изменения общественного мнения, которые наметились еще в начале осени прошлого года, продолжают свое развитие.

"Рейтинги власти падают. За счет этих потерь оппозиция понемногу набирает баллы. При этом следует отметить, что постепенно происходит возврат к традиционным электоральным расписаниям с постоянными процентами, которые были присущи различным социальным группам еще до того, как в украинском электоральном поле произошел политический феномен Зеленского и "Слуг народа". Захваченные политическим хайпом 2019 года электоральные единицы медленно возвращаются на свои полюса. Об этом свидетельствует непрерывное падение президентского рейтинга Владимира Зеленского, который за полтора года похудел на 56%, а также его политической силы, потерявшей 37% электорального веса", - отмечает Александр Курбан.

Он также отмечает, что инертность общественного мнения подчеркивает тот факт, что несмотря на значительные коррективы официального курса страны, совершенные Зеленским и его командой в начале этого года (в частности относительно взглядов на войну, реформы и международное партнерство), около 70% опрошенных, по данным "Рейтинга", все еще считают, что Украина идет не в ту сторону.

"Впрочем, вскоре могут произойти кардинальные изменения, которые отразятся и на рейтингах политсил, - считает политтехнолог. – Под давлением внешних факторов, в частности категорической позиции наших западных партнеров, которые все больше вмешиваются во внутриполитические процессы в Украине, могут произойти изменения в нашем политическом руководстве. В частности, на уровне Кабмина. Новая команда управленцев на высших ступенях исполнительной ветви власти, очевидно, будет состоять из тех, кто показал свою компетентность и высокие результаты работы в 2015-2019 гг. Это приведет, особенно поначалу, к полному обвалу рейтинга президента и его политической силы, которые впоследствии отыграют значительную часть своих потерь. Но это будет потом, а пока - имеем постоянную динамику и отсутствие резких изменений".