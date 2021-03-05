"Слуга народа" лидирует, "Сила и честь" - проходит в Раду: появился свежий рейтинг партий (инфографика)

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то среди партий, которые могли бы представлять интересы украинцев в Верховной Раде, лидирует партия "Слуга народа", набрав 19,5%. Интересно, что в парламент вместе с фракцией президента Владимира Зеленского, прошли бы и представители партии "Сила и честь", чего в прошлом опросах замечено не было.

Соответствующие результаты опроса по данным на пятницу, 5 марта, опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

Второе место занимает "Европейская солидарность" - 14,7%, а третье - "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,3%, четвертое место украинцы отдали партии "Батькивщина" - 12,3%, и пятое - партии "Сила и честь" - 5,3%.

Отметим, что аналогичный опрос социологическая группа "Рейтинг" проводила во вторник, 23 февраля. Согласно этому опросу, также лидировала "Слуга народа", набрав 19,7% голосов опрошенных. Кроме того, в пятерку тогда вошли:

"Европейская солидарность" - 16,2%,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,2%

"Батькивщина" - 12,0%

"Украинская стратегия Гройсмана" - 5,1%

Радикальная партия - 4,9%.

Для сравнения в февральском опросе партия "Сила и честь" набрала 4,4% голосов украинцев, не переступив 5%-ый барьер, необходимый для прохождения в Верховную раду.

Как сообщал "Телеграф", ранее у экспертов вызвали недоверие результаты опроса "Рейтинга" 23 февраля.