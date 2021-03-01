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Киев вошел в сотню лучших городов мира по качеству жизни - лидером оказался Хельсинки

Киев вошел в сотню лучших городов мира по качеству жизни - лидером оказался Хельсинки
11:45 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Украинская столица, город Киев занял 99-е место в рейтинг мировых городов по качеству жизни. В то же время столица Финляндии - Хельсинки, одержала победу в этом рейтинге.

Об этом сообщил Интерфакс.

City Wellbeing Index (качество жизни в городе) вычислялся учитывая четыре показателя: здравоохранение, безопасность, качество воздуха и устойчивость - экологическая и рыночная.

Рейтинг включает в себя сотню городов.

Вторым в списке стала столица Испании Мадрид, а третьим - канадский город Ванкувер.

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Столица РФ Москва и Санкт-Петербург заняли 55-е и 58-е места соответственно. 

При этом, рейтинг замыкают город в ЮАР Йоханнесбург, занявший 98 место, затем Киев - 99 место и Лагос город в Нигерии -100 место.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал подборку из фото современной архитектуры в столице Украины - Киеве.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Рейтинг.
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