Скачать
Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Беларусь официально попросила Литву выдать ей Тихановскую
Беларусь официально попросила Литву выдать ей Тихановскую
Депутатша из Ровно пришла с грудным ребенком на работу и нарвалась на травлю: все подробности истории
Депутатша из Ровно пришла с грудным ребенком на работу и нарвалась на травлю: все подробности истории
В Геленджике нашли еще один дворец за 22 млрд рублей: "дачу" приписали патриарху Кириллу (видео)
В Геленджике нашли еще один дворец за 22 млрд рублей: "дачу" приписали патриарху Кириллу (видео)
Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине
Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине

Стало известно, кого украинцы готовы выбрать президентом сегодня (инфографика)

Стало известно, кого украинцы готовы выбрать президентом сегодня (инфографика)
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, чтобы определить, кого из политиков украинцы хотели бы видет в президентском кресле.  

Опрос проводился в 2-3 марта 2021 года, объем выборки составил 2500 респондентов. 

Среди тех граждан Украины, кто определился с выбором и намерен голосовать, электоральные симпатии распределились следующим образом: 

  • действующий президент Владимир Зеленский - 22,5%; 
  • бывший президент и нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко - 14,6%; 
  • сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко - 11,6%;
  • глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 11,3%; 
  • лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8%; 
  • бывший премьер-министр Владимир Гройсман - 6,6%;
  • глава партии "НАШИ" Евгений Мураев - 4,6%;
  • лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко - 4,4%;
  • спикер парламента Дмитрий Разумков - 4,2%;
  • бывший премьер Арсений Яценюк - 2,9%;
  • мэр Киева Виталий Кличко - 1,7%;
  • председатель партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок - 1,5%;
  • глава партии "Голос" Кира Рудик - 0,3%. 

Выборы президента Украины - опрос Рейтинг

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) во всех областях кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса. 

Ошибка в репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Напомним, в Украине составили рейтинг самых влиятельных женщин

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 213

Все по теме:

Юрий Бойко, Выборы, Опрос, Петр Порошенко, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дети плакали и просили успокоиться: родители школьников устроили разборки на школьном дворе (видео)
02 В Германии закрывают счета российских пропагандистов: Захарова разразилась угрозами
03 У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
04 Боевики "ДНР" вводят пропуска для пересечения КПВВ: люди в гневе
05 "Дубина – звучит двояко": в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Несколько недель без воды: в России жители Нововятска топят снег, чтобы выжить (видео)
Несколько недель без воды: в России жители Нововятска топят снег, чтобы выжить (видео)
В Минздраве рассказали, у скольких украинцев - негативная реакция на вакцину
В Минздраве рассказали, у скольких украинцев - негативная реакция на вакцину
&quot;Канада тоже заказала индийскую вакцину, каких еще вам пруфов не хватает?&quot;, - Степанов в Раде защищает CovieShield
"Канада тоже заказала индийскую вакцину, каких еще вам пруфов не хватает?", - Степанов в Раде защищает CovieShield
&quot;Хит&quot; Новый трек Каменских обсуждают в сети
"Хит" Новый трек Каменских обсуждают в сети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь