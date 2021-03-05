Стало известно, кого украинцы готовы выбрать президентом сегодня (инфографика)

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, чтобы определить, кого из политиков украинцы хотели бы видет в президентском кресле.

Опрос проводился в 2-3 марта 2021 года, объем выборки составил 2500 респондентов.

Среди тех граждан Украины, кто определился с выбором и намерен голосовать, электоральные симпатии распределились следующим образом:

действующий президент Владимир Зеленский - 22,5%;

бывший президент и нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко - 14,6%;

сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко - 11,6%;

глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 11,3%;

лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8%;

бывший премьер-министр Владимир Гройсман - 6,6%;

глава партии "НАШИ" Евгений Мураев - 4,6%;

лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко - 4,4%;

спикер парламента Дмитрий Разумков - 4,2%;

бывший премьер Арсений Яценюк - 2,9%;

мэр Киева Виталий Кличко - 1,7%;

председатель партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок - 1,5%;

глава партии "Голос" Кира Рудик - 0,3%.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) во всех областях кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Ошибка в репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

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