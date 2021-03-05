Стало известно, кого украинцы готовы выбрать президентом сегодня (инфографика)

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, чтобы определить, кого из политиков украинцы хотели бы видет в президентском кресле.
Опрос проводился в 2-3 марта 2021 года, объем выборки составил 2500 респондентов.
Среди тех граждан Украины, кто определился с выбором и намерен голосовать, электоральные симпатии распределились следующим образом:
Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) во всех областях кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
Ошибка в репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.
Напомним, в Украине составили рейтинг самых влиятельных женщин.