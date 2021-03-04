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Мендель обрадовалась 13 месту в рейтинге самых успешных женщин Украины: кто занял первые строчки
Мендель обрадовалась 13 месту в рейтинге самых успешных женщин Украины: кто занял первые строчки
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Мендель обрадовалась 13 месту в рейтинге самых успешных женщин Украины: кто занял первые строчки

Мендель обрадовалась 13 месту в рейтинге самых успешных женщин Украины: кто занял первые строчки
20:18 Сегодня Телеграф

В Украине составили рейтинг 100 самых успешных украинок, в котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заняла 13 место и очень обрадовалась своему достижению.

Рейтинг опубликовал журнал "Новое время", который составляет его ежегодно.

"Цифру 13 очень люблю! Есть в ней что-то магическое. Успех - это всегда результат, который не изменяет ценностям. Пусть каждый из нас достигает успеха, не изменяя себе", - прокомментировала Мендель в Facebook.

Стоит отметить, что номинации присуждаются в 8 категориях (политика, госчиновники, бизнес, общество, корпоративный сектор, культура и медиа, шоу-бизнес-спорт).

Отметим, первая восьмерка (категория политика) топ-100 самых успешных украинок выглядит так:

Юлия Мендель заняла 13 место в топ-100 успешных украинок

Добавим, что первая леди Украины Елена Зеленская заняла в этом рейтинге 40-е место (категория общество), генеральный прокурор Украина Ирина Венедиктова – 12-е, телеведущая Маша Ефросинина – 45-е, ведущая 1+1 Наталья Мосийчук – 76-е, певица Оля Полякова – 87-е, теннисистка Элина Свитолина – 96-е. Замыкает сотку легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

Как сообщал "Телеграф", ранее пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель высмеяли за пост о не идеальном "шестом мишке брауни". На фото видно, что десерт сделан не идеально и один из шести "мишек брауни" не получился.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 221

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Ирина Геращенко, Рейтинги, Елена Зеленская, Юлия Мендель.
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