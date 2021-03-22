В сети заговорили о расколе в партии "Голос": что об этом известно

В Украине ходят слухи о расколе в партии "Голос", в частности якобы намерении исключить из партии народного депутата Ярослава Юрчишина, который участвовал в беспорядках под зданием Офиса президента в субботу, 20 марта.

Это подтвердил в своем Telegram-канале Алексей Гончаренко.

"Раскол. Из партии "Голос" исключают депутатов, несогласных с Кирой Рудык и Ярославом Железняком", - написал он.

В сети тут же предположили, кого могут исключить из партии.

"Юрчишин, Бобровская и еще человек 5, скорее всего. Они не согласны с политикой Железняка и Рудык на сближение со "Слугой", "Все равно на следующих выборах все они пролетят)", "Наф*га ЄС эти продажные шкуры? Даже если отдельные депутаты "Голоса" не хотят в коалицию со "слугами", это не значит, что они белые и пушистые. Они ведь легко согласились войти в партию Пинчука, чтобы отобрать голоса у "ЄС", - пишут под постом Гончаренко в Telegram-канале.

Отметим, что в пресс-службе "Голоса" опровергли информацию об исключении депутатов из партии. Однако, сами народные избранники подтверждают, что фракция расколота пополам.

Как сообщал "Телеграф", ранее ряды "Голоса" покинул шоумен и ведущий Сергей Притула.

Также в июне 2020 года из партии "Голос" был исключен ее основатель певец Святослав Вакарчук. После этого главой политсилы избрали Киру Рудик, которая также является первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. На этом перестановки в руководстве политсилы не закончились. И в декабре минувшего года Сергей Рахманин ушел с поста главы фракции "Голос", а его место занял Ярослав Железняк.