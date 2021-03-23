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Раскол в "Голосе": что происходит в партии и за что могут наказать половину фракции
Раскол в "Голосе": что происходит в партии и за что могут наказать половину фракции
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Раскол в "Голосе": что происходит в партии и за что могут наказать половину фракции

Раскол в "Голосе": что происходит в партии и за что могут наказать половину фракции
12:59 Сегодня Телеграф

Последние несколько дней в политических кругах Украины бурно обсуждают напряженную обстановку в партии "Голос". И хоть парламенсткая фракция "Голоса" немногочисленна (в ее составе 20 нардепов), скандал разыгрался именно из-за голосования под куполом Верховной Рады.

С чего все началось

В прессе муссируется информация о том, что сразу несколько нардепов могут покинуть ряды партии "Голос". Но в чем причина? Депутат Ярослав Юрчишин накануне заявил, что политсовет партии предупредил нардепов о возможных персональных санкциях, в частности - исключении из партии. Дело в том, что "кандидаты на вылет" поддержали законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".

В чем его суть?

16 марта часть фракции "Голос" поддержала направление в Конституционный суд законопроекта о порядке назначения на должности и освобождения от должностей директоров НАБУ и ГБР. При этом Юрчишин, проголосовавший "за", заявил, что сам документ не поддерживает, однако хочет, чтобы Конституционный суд оценил его на предмет неконституционности.

Законопроект №5133 поддержали 267 нардепов. Кроме "Слуг народа" и "Голоса" "за" проголосовали члены фракций "Доверие" и "За будущее". Суть законопроекта является в том, что "добро" на назначение руководителей НАБУ и ГБР в случае принятия документа должен будет давать и президент, что сведет к нулю независимость этих органов и практически поставит в подчинение главе государства.

Кира Рудык

Что потом

Политсовет партии на своем заседании поднял этот вопрос и пригрозил нардепам исключением из рядов политсилы, поскольку они "нанесят вред партии". "Украинская правда" пишет, что такое решение поддержали все семь членов политсовета.

В протоколе заседания говорится, что "несмотря на нанесенный существенный ущерб репутации, политическим интересам "Голоса"... (принято решение) отказаться от персональных дисциплинарных санкций в отношении вышеуказанных членов партии". При этом, в случае повторного "неправильного" голосования (по мнению руководства партии), нардепам грозит исключение из партии.

Более того, Контрольно-ревизионная комиссия "Голоса" должна "осуществить проверку всех обстоятельств на предмет выявления фактов ... которые могут иметь признаки или содержать факты политической коррупции".

Кто в списке

В поддержку законопроекта №5133 голосовали следующие члены фракции "Голос":

  • Соломия Бобровская;
  • Роман Лозинский;
  • Ольга Стефанишина;
  • Александра Устинова;
  • Владимир Цабаль;
  • Ярослав Юрчишин.

Что говорят в самой партии

Пресс-служба "Голоса" подчеркивает, что в отношении партийцев не было принято никаких решений, в том числе об исключении из политсилы.

Источник во фракции "Голос" сообщил, что готовится совместное заявление ряда депутатов. Нардеп Роман Лозинский в комментарии "Телеграфу" сообщил, что информация появится уже в ближайшее время.

Причем тут Банковая

По одной из версий, ситуация в "Голосе" вызвана минувшими погромами Офиса президента и участием в акции все того же нардепа Ярослава Юрчишина. Официально никаких комментариев об участии партийцев в протестах в центре Киева не поступало.

О будущем

Политолог Виктор Бобыренко в разговоре с "Телеграфом" отмечает, что партия раскололась примерно на две части. Одна из них ориентируется на Юрчишина, другая - на Киру Рудык (глава партии) и Ярослава Железняка (глава фракции в ВР). При этом вторые, по словам эксперта, ориентируются на олигарха Виктора Пинчука и его интересы, выступая тем самым в роли прагматика и давая сигналы о готовности сотрудничать со "слугами". Группа Юрчишина в связи с этим может отколоться по идеологической причине и, по словам Бобыренко, даже возможен вариант создания новой политсилы совместно с Сергеем Притулой, который до недовних пор входил в политсовет партии "Голос".

 

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Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
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Голос, Ярослав Юрчишин, Партия Голос.
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