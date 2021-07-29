Пиррова победа Киры Рудик: съезд "Голоса" показал, какое будущее ждет эту партию

Партия "Голос" во главе с Кирой Рудик 29 июля провела долгожданный съезд, на котором действующее руководство получило поддержку 86% делегатов. Все бы ничего, но весь день вокруг этого события разгорался дичайший скандал.

Если коротко подытожить, то Кира Рудик удержала власть, но потеряла доверие ряда регионов. Раскол партии достиг своего апогея, а семерых действующих народных депутатов исключили из политсилы. Но вернемся немного в предысторию вопроса.

Откуда взялся "Голос"?

Во время избирательной гонки 2019 года созданная на скорую руку партия "Голос" ставила перед собой амбициозных целей, акцентируя на своем НЕвождистском стиле управления. Лидером партии стал Святослав Вакарчук, также медийным лицом был Сергей Притула. В списки "Голоса" на выборах попало немало действительно уважаемых специалистов в своих отраслях, однако, в Украине выборы, увы, выигрывает медиаузнаваемость, а не экспертность.

Фото: пресс-служба партии "Голос"

По итогу "Голос" со скрипом зашел в Верховную Раду, получив под куполом 20 мандатов. Сторонники Петра Порошенко и его партии "Европейская Солидарность" обвиняли "Голос" в попытке "отжать" голоса у пятого президента, представители монобольшинства часто с насмешкой относились к фракции, которая насчитывала всего два десятка "штыков" и не могла по-серьезному ввязаться в политическую борьбу.

Вакарчук: сдался без боя

Первым политическую арену покинул Святослав Вакарчук. Под предлогом, что он сделал главное - дал шанс молодым политикам попасть во власть, Вакарчук ушел. Можно сказать, не прощаясь, поскольку широкую общественность поставили в известность уже тогда, когда мандат был сложен. Дальнейшие объяснения уже были никому не нужными. По итогу, Вакарчук дважды за свою жизнь побывал в рядах народных депутатов, но ничем внятным с политической точки зрения не запомнился.

При этом политический шлейф нанес удар и по музыкальной карьере лидера "Океана Эльзы". Последний концерт на фестивале "Atlas weekend-2021" у его давних фанатов вызвал смешанные чувства: знакомая музыка, тот же Вакарчук, но дрожи по телу уже нет.

Фото: Сергей Притула / Facebook

Притула: в мэры не получилось, на партию нет денег

Следующим из тонущего корабля под названием "Голос" отвалился шоумен и волонтер Сергей Притула. На выборах мэра Киева, очевидно, делалась ставка на молодежь и попытку засветить лицо перед следующим политическим циклом. Засветить лицо получилось, дать результат - нет. Одной из причин в команде самого Притулы называли даже карантин. Якобы из-за ограничений студенты (целевая аудитория Притулы) выехали из столичных общежитий в регионы и новоиспеченный политик потерял несколько процентов. Доля правды в этом есть, как и то, что во многом благодаря Притуле в Киевсовете появилась фракция "Голоса".

Жизнь после выборов: что не день, то скандал

Если до местных выборов партия пыталась всячески демонстрировать свою монолитность, то после оглашения результатов местных выборов 2020 года былая командность утратилась. В партии создалось минимум два центра влияния: во главе одного стали глава "Голоса" Кира Рудик, а во главе второго - Сергей Притула и Ярослав Юрчишин.

В феврале "Телеграф" первым сообщил о том, что Сергей Притула неожиданно покинул политсовет и должность заместителя главы партии "Голос". Причем это решение было принято партией на съезде 29 января, который в прессе остался практически незамеченным.

Источники говорили, что Кира Рудик не захотела конкуренции со стороны Притулы за пост главы политсилы. После этого хода сам Притула публично призывал провести открытый съезд "Голоса" и позвать туда представителей местных ячеек. Стоит отметить, что много региональных отделений ориентируются как раз на шоумена. С приходом весны поползли слухи, что Притула планирует собственный проект с правым уклоном, куда хочет забрать некоторых членов партии "Голос", в том числе нардепов и членов Киевсовета. 7 июня Притула покинул ряды партии. Информацию о новом проекте подтверждали сразу несколько источников, в том числе в окружении самого Притулы, однако несколько месяцев об этой теме ничего не было слышно.

Мартовское обострение

Весной в информационном поле произошел настоящий "бабах". Сразу шестерых партийцев "Голоса" - Соломию Бобровскую, Романа Лозинского, Ольгу Стефанишину, Александру Устинову, Владимира Цабаля и Ярослава Юрчишина якобы пригрозили исключить из фракции. Все бы ничего, но речь идет о шести нардепах из 20, которые в целом есть у "Голоса" под куполом на Грушевского. Причиной стало голосование за передачу в Конституционный суд законопроекта о порядке назначения на должности и освобождения от должностей директоров НАБУ и ГБР. Часть фракции "Голос" во главе с Юрчишиным поддержала эту идею, что не понравилось руководству партии во главе с Кирой Рудик и главе фракции Ярославу Железняку.

Скандал вышел в публичную плоскость, Юрчишин и Ко обвиняли коллег в узурпации власти и призывали провести съезд партии, на котором рассмотреть вопрос смены руководства. Спустя неделю о скандале забыли, все остались на своих местах, но стало очевидно, что окончательный раскол "Голоса" - дело если не недель, то месяцев. Сама фракция разделилась примерно в пропорции 10 на 10, однако решение о смене руководства партии принимает съезд, делегатов на который приглашает... руководство партии.

Съезд - отправная точка в конец

Накануне съезда 29 июля внутрипартийная "оппозиция" заявляла, что на него пригласили представителей из регионов, однако в пропорции, которую те считают несправедливой. Утром в четверг Бобровская, Устинова и другие заявили, что не будут принимать участие в съезде и даже опубликовали заявления о выходе из партии. Особым цинизмом отличилась Ольга Стефанишина, которая выложила в Facebook заявление, написанное на клочке бумаги, очень напоминающем ту, которую используют для гигиенических процедур.

Фото: Ольга Стефанишина / Facebook

Информация о месте съезда хранилась в строжайшем секрете. И хотя "Телеграфу" удалось разыскать место проведения встречи, внутрь здания нашего корреспондента не пропустили. Поблизости он встретил партийцев "Голоса" из числа депутатов Львовского горсовета, которые повторили те же претензии к Кире Рудик об узурпации власти и неправильном подходе к выбору делегатов на съезд партии.

Сам съезд проходил за закрытыми дверьми, что вызвало волну стеба в соцсетях.

По итогам мероприятия, 86% делегатов выразили поддержку Кире Рудик. Сомнений в подобном результате не возникало, поскольку основные противники на съезд попросту не попали.

После обеда с опозданием, но руководство партии провело пресс-конференцию, на которой огласили об исключении семерых нардепов из "Голоса". Кроме указанной выше шестерки партийный билет потеряла Юлия Клименко. Казалось бы, для Киры Рудик и Ярослава Железняка все сложилось лучшим образом - война выиграна, враги повержены, власть осталась в руках. Но есть одно важное "но" - перспективы "Голоса" выглядят весьма туманно. Очевидно, что и в случае досрочных, и в случае выборов "по графику" шансов преодолеть 5-процентный барьер у партии не так уж много, а шлейф постоянных скандалов отобьет желание у потенциальных инвесторов.